كونتي يستهدف الفوز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا مع توتنهام

يؤمن أنطونيو كونتي مدرب توتنهام هوتسبير بأن ناديه يمضي في الاتجاه الصحيح بعد تعاقدات ”سليمة“ في فترة الانتقالات الحالية، مشيرا إلى أنه رفع سقف الطموح ويستهدف الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان إنهاء الموسم الماضي في المركز الرابع إنجازا أكبر من المتوقع لتوتنهام الذي بدأ الموسم بتوقعات منخفضة، لكن العودة إلى دوري الأبطال والصفقات الجديدة رفعت المعنويات بالنادي اللندني.

ورحب فريق كونتي بستة لاعبين جدد، وهم إيفان بريشيتش وريتشارليسون وإيف بيسوما وكليمو لينجليه وديد سبنس والحارس فريزر فورستر، قبل استضافة ساوثامبتون في الجولة الافتتاحية للدوري، بعد غد السبت.

ورغم أن الفوز بكأس محلية قد يعني نجاح توتنهام في الموسم قال كونتي للصحفيين، اليوم الخميس: ”لم لا نفوز بالدوري الإنجليزي ودوري الأبطال؟ طموحي وهدف النادي التطور“.

وأضاف: ”إذا حصلنا على مكان بدوري الأبطال فهذا لا يعني أننا حققنا الهدف، خبرتي تدفعني للقول إننا نمضي في الاتجاه الصحيح وننفذ أشياء جيدة ونتعامل بشكل سليم“.

وأضاف: ”في نفس الوقت أعرف أن النادي بحاجة إلى خطوة أخرى ليكون منافسا لأندية القمة في أوروبا؛ لذا لا يجب الشعور بالغطرسة ويجب أن نعمل على التحسن بالملعب وخارجه لنكون من أندية القمة“.

ودافع المدرب الإيطالي عن انتقالاته السريعة بين الأندية وأكد أن الاستمرارية هي أفضل وسيلة للنجاح وضرب المثل بيورجن كلوب مدرب ليفربول وبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

وواجه كونتي (53 عاما) شكوكا حول مستقبله في توتنهام عقب هزيمة من بيرنلي في فبراير شباط الماضي، في تاسع تجربة تدريبية له، لكنه أبدى استعداده للبقاء لفترة طويلة في النادي.

وواصل مدرب تشيلسي ويوفنتوس وإنتر ميلان وإيطاليا السابق: ”أريد أن أبني شيئا مهما بالنادي لأنني أحب الفوز، استمرار نفس المدرب لسنوات عديدة يجلب الاستقرار ويعني استمرار الطموح. بالنسبة لي من الأسهل الآن التعامل مع اللاعبين بعد سبعة أشهر في النادي ونعرف بعضنا جيدا“.

وأوضح كونتي أن لاعب الوسط أوليفر سكيب سيكون الغائب الوحيد عن مباراة ساوثامبتون بعد إصابته بكسر في القدم خلال التدريبات، بينما سيتم تقييم حالة بيسوما، غدا الجمعة، بعد تعرضه لمشكلة بعضلات الفخذ الخلفية في مباراة ودية أمام روما، يوم السبت الماضي.