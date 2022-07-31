رد فعل مشجعي مانشستر يونايتد على أول مشاركة لكريستيانو رونالدو بعد طلب الرحيل

تحدثت صحيفة ”ميرور“ عن رد فعل مشجعي مانشستر يونايتد على أول مشاركة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد أن طلب الرحيل عن النادي.

وشارك رونالدو في التشكيلة الأساسية لمانشستر يونايتد أمام رايو فاليكانو في مباراة ودية على ملعب أولد ترافورد، ولعب الشوط الأول، اليوم الأحد.

ووفقا لصحيفة ”ميرور“ فإنه بعد أن قرأ مذيع الملعب اسم رونالدو في أولد ترافورد هتف عدد كبير من المشجعين بصوت عالٍ، مع قليل من صافرات الاستهجان، ثم ترافق هذا مع أداء ترنيمة النادي ”فيفا رونالدو“.

وأضافت الصحيفة أنه يبدو أن إرث رونالدو في أولد ترافورد آمن على الرغم من أنه أوضح أنه لا يرى مستقبلًا لنفسه في النادي، على الرغم من عودته صيف العام الماضي قادما من يوفنتوس.

وحافظ مانشستر يونايتد على موقفه بأن رونالدو لا يزال يرتبط بعقد حتى يونيو 2023 وأنه ليس للبيع، رغم أنه تردد أن اللاعب البالغ من العمر 37 عاما طلب الرحيل عن النادي.

وغاب رونالدو عن رحلة مانشستر يونايتد إلى آسيا ”لأسباب شخصية“ لكنه عاد إلى كارينغتون في وقت سابق من هذا الأسبوع لإجراء مناقشات حول مستقبله.

ويستعد رجال المدرب الهولندي إيريك تين هاغ لخوض أول مباراة رسمية حيث سيلاقي برايتون يوم الأحد المقبل، في الدوري الإنجليزي علما أن الفريق سيشارك في الدوري الأوروبي، وهو الأمر الذي لا يبدو أن رونالدو يقبله ويريد الانتقال إلى فريق يشارك في دوري أبطال أوروبا.

وشارك رونالدو في 19 موسما على التوالي في دوري أبطال أوروبا ويريد أن يصل إلى 20 موسما على التوالي، وهو أمر لا يمكن أن يحصل حال بقائه مع مانشستر يونايتد الذي سيشارك في الدوري الأوروبي.

ورونالدو هو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 139 هدفا في 181 مباراة، علما أنه نال لقب البطولة 5 مرات، بواقع لقب مع مانشستر يونايتد و4 مع ريال مدريد.

وعاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد صيف 2021 من يوفنتوس في صفقة كلفت النادي الإنجليزي 15 مليون يورو، علما أنه سبق أن لعب لمانشستر يونايتد بين 2003 و2009.

وكان رونالدو هداف مانشستر يونايتد الموسم الماضي برصيد 24 هدفا، لكن النادي احتل المركز السادس برصيد 58 نقطة، وهو أقل عدد له على الإطلاق في حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز.