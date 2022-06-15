الاتحاد الألماني لن يتخذ أي إجراء ضد لافتات تطالب بمقاطعة مونديال قطر 2022

أكد الاتحاد الألماني لكرة القدم أنه لن يتخذ أي إجراء ضد الجماهير التي رفعت لافتات تطالب بمقاطعة كأس العالم لكرة القدم في قطر وذلك خلال فوز ألمانيا الكبير 5-2 على إيطاليا في مونشنغلادباخ، يوم الثلاثاء.

وتغلبت ألمانيا 5-2 إيطاليا عقب عرض رائع هجومي لتحقق فوزها الأول في المجموعة الثالثة بالمستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم لتنهي مسلسل عدم فوزها في 4 مباريات، وتواصل مشوارها الخالي من الهزائم تحت قيادة المدرب هانز فليك.

وخلال هذا المباراة رفعت بعض الجماهير في بداية المباراة ولمدة 3 دقائق لافتة مكتوبًا عليها ”15000 قتيل، الفيفا وشركاؤه دون ضمير، مقاطعة قطر“.

بعد ذلك تحركت المجموعة التي تحمل اللافتة بسرعة كبيرة في المدرجات ودارت حول الملعب. لكن بسبب هذا السلوك غير المعتاد، والمخاوف بشأن أمن المباراة أبلغ الاتحاد الألماني لكرة القدم الشرطة، كما اتضح لاحقًا، لكن لم يشكل الأمر أي خطورة على إقامة المباراة.

وقال الاتحاد الألماني في بيان عبر موقعه على الإنترنت، يوم الأربعاء: ”من المهم بالنسبة لنا التأكيد على أن حرية التعبير رصيد قيّم، وتقييد ذلك لا يصب في مصلحة الاتحاد الألماني لكرة القدم، وهذا هو أحد الأسباب التي دفعت الاتحاد الألماني إلى اعتماد كل من اللافتات المسجلة لانتقادات كأس العالم لكرة القدم والفيفا خلال نهائي كأس الألماني“.

وأضاف البيان: ”تتطلب مسألة استضافة ومنح كأس العالم لكرة القدم 2022 لقطر، وظروف العمال في المواقع والحرية المقيدة للصحافة وحرية التعبير ، ووضع المثليين، خطابًا نقديًا، وتساهم ثقافة الجماهير الألمان بشكل كبير في هذا الأمر، ونحن نرحب بذلك صراحة“.

وقالت منظمة ”هيومن رايتس ووتش“ الحقوقية إن القوانين القطرية تميز ضد النساء ومجتمع المثليين، بينما خلص تقرير حديث لمنظمة العفو الدولية إلى أن ممارسات مثل حجب الرواتب، وفرض رسوم على العمال الراغبين بتغيير جهة العمل لا تزال منتشرة على الرغم من الإصلاحات المتعلقة بنظام العمل والتي أجريت في العام 2014.

وقالت قطر إنها تعمل على تحسين أنظمة العمل لكنها نفت تقريرًا سابقًا للعفو الدولية يفيد بتعرض آلاف العمال فيها للاستغلال والإساءة.