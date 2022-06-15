رسميًا.. عودة الأندية الأوكرانية للمباريات الأوروبية الشهر المقبل

تعود أندية كرة القدم الأوكرانية للظهور على الساحة الأوروبية في يوليو المقبل، عندما يلتقي دينامو كييف مع فنربخشة التركي في التصفيات التأهيلية الثانية بدوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام المواجهات التي أسفرت عنها القرعة وأجراها، اليوم الأربعاء، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يومي 19 أو 20 من شهر يوليو، ويومي 26 أو 27 من ذات الشهر، وستكون هذه هي أول مباراة رسمية لدينامو كييف منذ بداية الغزو الروسي على أوكرانيا، يوم 24 فبراير الماضي.

وينطبق نفس الأمر على فورسكلا بولتافا، الذي يواجه فريق أيك السويدي، في الدور الثاني من تصفيات دوري أمم أوروبا في نفس الأسابيع، يومي 21 و28 يوليو.

وتم استبعاد كل الأندية الأوكرانية من الأحداث القارية، الموسم الماضي، بعد بداية الغزو.

كما تم إيقاف الدوري المحلي ولم يستأنف، وتم اعتماد المراكز وقت توقف المسابقة لتحديد الأندية المشاركة في أوروبا.

وهناك 3 أندية أوكرانية أخرى تشارك في البطولات الأوروبية.

وتأهل شاختار دونيتسك مباشرة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بينما يشارك دنيبرو في تصفيات الدوري الأوروبي، كما يشارك فريق زوريا لوهانسك في الدور الثالث من تصفيات بطولة دوري المؤتمر.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الفرق الأوكرانية ستلعب مبارياتها على أرضها أم لا.

وذكرت تقارير أن فريق شاختار في محادثات حاليًا مع فريق ليجيا وارسو من أجل استخدام ملعبه في العاصمة البولندية.

ولعب المنتخب الأوكراني مباراتيه في دوري أمم أوروبا التي كان يفترض إقامتهما على ملعبه أمام أرمينيا وإيرلندا في مدينة لودز البولندية.

وحظر ”يويفا“ الفرق الروسية في أعقاب الغزو، ولكن الأندية الروسية تقدمت باستئناف على هذا الحظر في المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي.