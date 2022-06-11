محمد صلاح: أريد الفوز بجائزة الكرة الذهبية.. وكنا نستحق الفوز على ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا

قال النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول إنه يريد الفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، وأشار إلى أن ليفربول كان يستحق الفوز بدوري أبطال أوروبا على حساب ريال مدريد.

وقال محمد صلاح في حوار مع مجلة ”فرانس فوتبول“ التي تمنح جائزة الكرة الذهبية: ”كنا نستحق الفوز على ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، صنعنا فرصا أكثر منهم، أنا تحصلت على فرصتين أو ثلاثة للتسجيل ولكن تيبو كورتوا قام بتصديات هائلة، ريال مدريد تعاقد معه لهذا السبب، كانت ليلته“.

محمد صلاح كاد أن يسجل هدف رائع لصالح #ليفربول في مرمى #ريال_مدريد ولكن كورتوا أنقذ مرماه #ريال_مدريد_ليفربول #ليفربول_مدريد pic.twitter.com/nko7LZ4pmG — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 28, 2022

وأضاف صلاح: ”أتفهم كريم بنزيما عندما يقول إنه لا يرى نفسه فقط كمسجل للأهداف، يعلم جيدا أنه له دور في لعب ريال مدريد ككل، مثل الآخرين، أنا أريد أن يتم تقييمي كوني الأفضل في العالم“.

وعن حلمه في نيل جائزة الكرة الذهبية قال محمد صلاح ”أريد أن أفوز بالكرة الذهبية حتى أكون ثاني لاعب أفريقي يفوز بها (الليبيري جورج وياه فاز عام 1995)، ترتيبي هذا العام صدمني، خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد ستؤثر على حظوظي حتى لو قدمت مباراة جيدة، لكنها لا تلغي كل ما قدمته على مدار أشهر، لننتظر ونرَ التصويت، وإذا لم أفز هذا العام، سأحاول العام المقبل“.

ونال محمد صلاح مع ليفربول في الموسم المنقضي لقبي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وخسر نهائي دوري أبطال أوروبا، واحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي.

وبسؤاله عن بنيته الجسمانية قال محمد صلاح: ”أحاول القيام باليوغا يوميا بمفردي لـ10 دقائق أو 20 دقيقة في المنزل، صحيح منزلي أشبه بالمستشفى وزوجتي ليست سعيدة!“.

وتابع نجم ليفربول: ”غرفتان بالكامل مخصصتان للأجهزة الرياضية، أملك جهاز استشفاء أيضا، وغرفة علاج بالأوكسجين، أبحث دائما عن تحسين بنيتي وحالتي الجسدية، زوجتي تقول إن معظم الوقت أقضيه مع الأجهزة وليس معها“.

ذا أثليتيك: ليفربول قدم أضخم عقد مالي في تاريخ النادي لتجديد عقد محمد صلاح https://t.co/x4BqOksube pic.twitter.com/VWOpBWST4p — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 6, 2022

وعن تناول الطعام قال صلاح: ”أفضّل البروكلي والأسماك والدجاج والسلطة والبطاطا، أحيانا أذهب لمطاعم في لندن من أجل السوشي، أتناول البيتزا مرة في الشهر على الأكثر، وأحب الهامبرغر ولكن لا أتناوله كثيرا لأنه يشعرني بالثقل“.

وختم ”عندما تعمل بجد لبناء جسدك المثالي، لا يجب أن تشعر بالخجل، عندما أتعرض للعرقلة لا أبقى أرضا، لا فائدة من الشكوى للحكم، أقوم مباشرة وأواصل اللعب، هذا هو التفكير الصحيح“.

وفي موسم 2021/2022 سجل محمد صلاح 31 هدفا وصنع 16 في 51 مباراة في مختلف المسابقات، وتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 23 هدفا مع الكوري الجنوبي هيونغ مين سون لاعب توتنهام.