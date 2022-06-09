رئيس بلدية ليفربول: نهائي دوري أبطال أوروبا في باريس تحول إلى "كابوس"

استعرض رئيس بلدية ليفربول ستيف روثرهام أمام مجلس الشيوخ الفرنسي، اليوم الخميس، الكيفية التي تحول فيها نهائي دوري أبطال أوروبا إلى ”كابوس“، فيما واصلت فرنسا تحقيقاتها في الفوضى والأعمال الإجرامية التي شابت أجواء المباراة، بينما تم الكشف عن أن الدليل الأساسي المتمثل في لقطات الدوائر التلفزيونية المغلقة لموقع الأحداث لم يعد متاحا.

وتأجل النهائي الذي أقيم يوم 28 مايو، والذي خسره ليفربول 0/1 أمام ريال مدريد، لأكثر من 30 دقيقة بعد أن أوقف ضباط الشرطة بالقوة الأشخاص الذين حاولوا دخول الأرض. وقامت شرطة مكافحة الشغب بإلقاء الغاز المسيل للدموع على المشجعين، بمن فيهم النساء والأطفال.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إن حضور أعداد كبيرة من مشجعي ليفربول دون تذاكر صالحة تسبب في اجتياح الجماهير لأرضية ملعب استاد فرنسا في باريس، لكن مسؤولي ليفربول وجماهيره رفضوا هذه الرواية.

وأخبر روثرهام أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي أن المشاكل بدأت عندما وصل المشجعون إلى محيط الاستاد، ليجدوا أن الطرق مغلقة بشاحنات الشرطة.

وقال روثرهام إن هذا ساهم في تكدس الحشود والذي ازداد سوءا للدرجة التي دفعت الناس للتسلق للوصول لأرضية الملعب، الأمر الذي اجتذب بدوره المجرمين المحليين الذين سعوا للاستفادة من الفوضى من خلال سرقة الجماهير، مضيفا أنه تمت سرقة ممتلكاته خلال المساء.

وقال روثرهام لمجلس الشيوخ عبر دائرة فيديو: ”تحول اليوم تدريجيا من حلم إلى كابوس“.

A quarter-hour after scheduled KO, people were still climbing perimeter fences at the Stade de France. This attempt caused police to use tear gas on the area. #UCLfinal pic.twitter.com/GpJkvpToSS — Raj (@RajSM8) May 28, 2022

وقال إروان لوبريفو، من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، إن لقطات الفيديو ”العنيفة“ الخاصة بما حدث قبل المباراة تم حذفها ولم تعد متوفرة.

كما أخبر ديدييه لالمو قائد شرطة باريس مجلس الشيوخ أنه ربما يكون مخطئا عندما قال إن ما يصل إلى 40 ألفا من مشجعي ليفربول حاولوا دخول النهائي بتذاكر مزورة، وإنه لا يوجد دليل علمي يدعم هذا الادعاء.

وقال لالمو إن خطط الشرطة في المباراة كانت ”فاشلة“؛ لأن المشجعين تعرضوا للأذى وتحطمت صورة فرنسا، وانتقد روثرهام الشرطة لسعيها للمواجهة والهجوم على المشجعين بهراواتهم.

وقال روثرهام: ”أعتقد أن رجال شرطة كانوا، بطريقة ما، يبحثون عن إحداث مشكلة“.

قائد شرطة باريس: فشلنا في إدارة أحداث نهائي دوري أبطال أوروبا https://t.co/3Wn6xWNph2 pic.twitter.com/aGKAQ1BAvH — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 9, 2022

شغب جماهيري

وتسبب شغب الجماهير في حدوث صداع سياسي لدارمانان وزير الداخلية في حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، حيث من المقرر أن تستضيف فرنسا كأس العالم للرجبي 2023 وأولمبياد 2024 على الرغم من أن الحكومة تقول إن دارمانان لا يزال يحظى بدعم ماكرون.

كما تسببت تلك الأحداث في توترات دبلوماسية بين بريطانيا وفرنسا، حيث تمسك دارمانان بقوله إن وجود أعداد كبيرة من مشجعي ليفربول بدون تذاكر صالحة ساهم في تفاقم المشكلة.

وقال ليفربول إن غالبية مشجعيه تصرفوا على نحو جيد، لكن الشرطة الفرنسية عاملتهم بقسوة.

"يويفا" تحت ضغط كبير من الرعاة بسبب فوضى نهائي دوري أبطال أوروبا https://t.co/WvpSSJbIqU pic.twitter.com/zYx45NnhyJ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 5, 2022

كما أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن خيبة أمله من الطريقة التي عومل بها مشجعو ليفربول، في حين يجهز الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) تقريرا مستقلا عن المشكلة.

وقال يان باستير، المسؤول الكبير في رابطة ضباط وجنود الشرطة الفرنسية، لرويترز، إن زملاءه لم يبلغوا عن مشاكل مع جماهير ليفربول.

ودافع دارمانان عن خطط الشرطة، بما في ذلك استخدام الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل، قائلا إن هذا حال دون وقوع وفيات، لكن روثرهام انتقد التصرف، وقال: ”الاستخدام العشوائي للغاز المسيل للدموع ليس هو الوسيلة التي تتحكم فيها في حشد، بل على العكس من ذلك، فإنك تفقد السيطرة عليه“.