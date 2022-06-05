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رياضة

"يويفا" تحت ضغط كبير من الرعاة بسبب فوضى نهائي دوري أبطال أوروبا
تاريخ النشر: 05 يونيو 2022 19:05 GMT
تاريخ التحديث: 05 يونيو 2022 19:50 GMT

"يويفا" تحت ضغط كبير من الرعاة بسبب فوضى نهائي دوري أبطال أوروبا

الجماهير تعرضت للغاز المسيل للدموع وتأخر انطلاق المباراة النهائية لدوري الأبطال بين ريال مدريد وبرشلونة بسبب الفوضى.

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المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

يطالب رعاة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بإجابات بعد أن حوصر ضيوفهم المهمون في الفوضى التي طغت على نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول في باريس الأسبوع الماضي.

وتضغط شركات مثل ”PlayStation“ و“Heineken“ للحصول على إجابة من اليويفا بشأن الفوضى التي شهدتها المباراة النهائية يوم السبت الماضي ووقوع مشاهد مخيفة وخطيرة من مشجعي ليفربول وريال مدريد خارج ملعب فرنسا.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميرور“ البريطانية أن هؤلاء الجماهير تعرضوا للغاز المسيل للدموع من قبل الشرطة الفرنسية وأجبروا على مواجهة تحد من شبان محليين عازمين على مهاجمة وسرقة المشجعين.

وتقول الصحيفة إن اليويفا تلقى مجموعة من الشكاوى من شركات راعية تدفع الملايين لرعاية دوري أبطال أوروبا. يمكن أن يؤدي إلى سحب هذه الشركات دعمها المالي.

وأعلن الاتحاد الأوروبي عن مراجعة مستقلة للأحداث الشائكة في باريس بقيادة وزير التعليم البرتغالي السابق الدكتور تياغو برانداو رودريغز.

وجاء ذلك في الوقت الذي كشف فيه تحقيق خاص أجرته صحيفة ”ميل أوف صنداي“ عن كيف كاد الانهيار الكامل للقانون والنظام خارج الإستاد قبل النهائي وبعده أن يؤدي إلى وفيات.

وقال الخبراء إن مشجعي ليفربول وقعوا في ظروف ساحقة أثناء وقوفهم في طابور للدخول للملعب فقط، وقد تجنبوا الإصابة الخطيرة، أو ما هو أسوأ، بسبب ذكرى كارثة هيلزبرة عام 1989، والتي مات فيها 97 من مشجعيهم ما دفعهم إلى التحلي بالصبر وضبط النفس.

وساهم فشل كبير في تكنولوجيا المعلومات في حدوث الفوضى، متناقضًا مع روايات الشرطة والحكومة الفرنسية، التي سعت إلى إلقاء اللوم على الآلاف من مشجعي ليفربول بداعي حصولهم على تذاكر مزورة.

وتعرض مشجعو كل من ليفربول وريال مدريد لعنف وحشي من عصابات متجولة من الشباب الباريسي، ما تسبب في قضية سياسية كبيرة للرئيس إيمانويل ماكرون مع اقتراب موعد الألعاب الأولمبية التي ستقام في العاصمة في غضون عامين.

وقامت عصابات – بعضها مسلح بقضبان حديدية – بسرقة واعتداء على المشجعين على الرغم من التواجد المكثف للشرطة، بينما تسلق البعض الحواجز والأسوار لدخول المباراة.

وتسببت خطة الشرطة بوضع الجماهير في ممر ضيق كاد من الممكن أن يزيد الإصابات أو حتى التسبب في وفيات في غضون دقائق.

وبعد نحو أسبوع من المباراة اعتذر الاتحاد الأوروبي للجماهير التي تأثرت بالأحداث المحيطة بالنهائي بعد التلاعب في التذاكر وشغب الجماهير الذي شاب المباراة التي أقيمت في إستاد فرنسا بباريس.

وتأخر انطلاق المباراة 36 دقيقة بعدما حاولت الشرطة منع دخول بعض المشجعين إلى إستاد فرنسا، بينما استخدمت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع ضد الجماهير بما فيهم السيدات والأطفال.

وطالب ريال مدريد المنظمين بإجابات بشأن إجراءات حماية الجماهير بينما كرر بيلي هوغان الرئيس التنفيذي لنادي ليفربول دعوته للتحقيق، قائلا إنه أرسل خطابا لليويفا طرح خلاله عدة أسئلة محددة.

وفاز ريال مدريد 1/0 في النهائي ليمدد رقمه القياسي بحصد اللقب القاري 14 مرة.

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