"يويفا" تحت ضغط كبير من الرعاة بسبب فوضى نهائي دوري أبطال أوروبا

يطالب رعاة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بإجابات بعد أن حوصر ضيوفهم المهمون في الفوضى التي طغت على نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول في باريس الأسبوع الماضي.

وتضغط شركات مثل ”PlayStation“ و“Heineken“ للحصول على إجابة من اليويفا بشأن الفوضى التي شهدتها المباراة النهائية يوم السبت الماضي ووقوع مشاهد مخيفة وخطيرة من مشجعي ليفربول وريال مدريد خارج ملعب فرنسا.

🗣️ "Shambolic."

🗣️ "That was terrifying." Liverpool fans in Paris explain what has been happening outside the Stade de France. pic.twitter.com/YN88H6tEFR — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 28, 2022

وذكرت صحيفة ”ديلي ميرور“ البريطانية أن هؤلاء الجماهير تعرضوا للغاز المسيل للدموع من قبل الشرطة الفرنسية وأجبروا على مواجهة تحد من شبان محليين عازمين على مهاجمة وسرقة المشجعين.

وتقول الصحيفة إن اليويفا تلقى مجموعة من الشكاوى من شركات راعية تدفع الملايين لرعاية دوري أبطال أوروبا. يمكن أن يؤدي إلى سحب هذه الشركات دعمها المالي.

وأعلن الاتحاد الأوروبي عن مراجعة مستقلة للأحداث الشائكة في باريس بقيادة وزير التعليم البرتغالي السابق الدكتور تياغو برانداو رودريغز.

We have found over 30-40 French youths in the C and D blocks of the Stade de France who have stormed the stadium. This is not the fault of Liverpool fans. #bbcnews #bbcfootball#championsleague @liverpoolfc pic.twitter.com/NWlxrWLlZ4 — Dr Sach Mohan (@SachMohan) May 28, 2022

وجاء ذلك في الوقت الذي كشف فيه تحقيق خاص أجرته صحيفة ”ميل أوف صنداي“ عن كيف كاد الانهيار الكامل للقانون والنظام خارج الإستاد قبل النهائي وبعده أن يؤدي إلى وفيات.

وقال الخبراء إن مشجعي ليفربول وقعوا في ظروف ساحقة أثناء وقوفهم في طابور للدخول للملعب فقط، وقد تجنبوا الإصابة الخطيرة، أو ما هو أسوأ، بسبب ذكرى كارثة هيلزبرة عام 1989، والتي مات فيها 97 من مشجعيهم ما دفعهم إلى التحلي بالصبر وضبط النفس.

وساهم فشل كبير في تكنولوجيا المعلومات في حدوث الفوضى، متناقضًا مع روايات الشرطة والحكومة الفرنسية، التي سعت إلى إلقاء اللوم على الآلاف من مشجعي ليفربول بداعي حصولهم على تذاكر مزورة.

A quarter-hour after scheduled KO, people were still climbing perimeter fences at the Stade de France. This attempt caused police to use tear gas on the area. #UCLfinal pic.twitter.com/GpJkvpToSS — Raj (@RajSM8) May 28, 2022

وتعرض مشجعو كل من ليفربول وريال مدريد لعنف وحشي من عصابات متجولة من الشباب الباريسي، ما تسبب في قضية سياسية كبيرة للرئيس إيمانويل ماكرون مع اقتراب موعد الألعاب الأولمبية التي ستقام في العاصمة في غضون عامين.

وقامت عصابات – بعضها مسلح بقضبان حديدية – بسرقة واعتداء على المشجعين على الرغم من التواجد المكثف للشرطة، بينما تسلق البعض الحواجز والأسوار لدخول المباراة.

وتسببت خطة الشرطة بوضع الجماهير في ممر ضيق كاد من الممكن أن يزيد الإصابات أو حتى التسبب في وفيات في غضون دقائق.

وبعد نحو أسبوع من المباراة اعتذر الاتحاد الأوروبي للجماهير التي تأثرت بالأحداث المحيطة بالنهائي بعد التلاعب في التذاكر وشغب الجماهير الذي شاب المباراة التي أقيمت في إستاد فرنسا بباريس.

وتأخر انطلاق المباراة 36 دقيقة بعدما حاولت الشرطة منع دخول بعض المشجعين إلى إستاد فرنسا، بينما استخدمت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع ضد الجماهير بما فيهم السيدات والأطفال.

وطالب ريال مدريد المنظمين بإجابات بشأن إجراءات حماية الجماهير بينما كرر بيلي هوغان الرئيس التنفيذي لنادي ليفربول دعوته للتحقيق، قائلا إنه أرسل خطابا لليويفا طرح خلاله عدة أسئلة محددة.

وفاز ريال مدريد 1/0 في النهائي ليمدد رقمه القياسي بحصد اللقب القاري 14 مرة.