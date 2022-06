"يويفا" تحت ضغط كبير من الرعاة بسبب فوضى نهائي دوري أبطال أوروبا

يطالب رعاة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بإجابات بعد أن حوصر ضيوفهم المهمون في الفوضى التي طغت على نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول في باريس الأسبوع الماضي.

وتضغط شركات مثل ”PlayStation“ و“Heineken“ للحصول على إجابة من اليويفا بشأن الفوضى التي شهدتها المباراة النهائية يوم السبت الماضي ووقوع مشاهد مخيفة وخطيرة من مشجعي ليفربول وريال مدريد خارج ملعب فرنسا.

Liverpool fans in Paris explain what has been happening outside the Stade de France. pic.twitter.com/YN88H6tEFR

وذكرت صحيفة ”ديلي ميرور“ البريطانية أن هؤلاء الجماهير تعرضوا للغاز المسيل للدموع من قبل الشرطة الفرنسية وأجبروا على مواجهة تحد من شبان محليين عازمين على مهاجمة وسرقة المشجعين.

وتقول الصحيفة إن اليويفا تلقى مجموعة من الشكاوى من شركات راعية تدفع الملايين لرعاية دوري أبطال أوروبا. يمكن أن يؤدي إلى سحب هذه الشركات دعمها المالي.

وأعلن الاتحاد الأوروبي عن مراجعة مستقلة للأحداث الشائكة في باريس بقيادة وزير التعليم البرتغالي السابق الدكتور تياغو برانداو رودريغز.

We have found over 30-40 French youths in the C and D blocks of the Stade de France who have stormed the stadium. This is not the fault of Liverpool fans. #bbcnews #bbcfootball#championsleague @liverpoolfc pic.twitter.com/NWlxrWLlZ4

— Dr Sach Mohan (@SachMohan) May 28, 2022