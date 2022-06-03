ماكرون يطالب برد ثمن التذاكر للمشجعين الذين لم يحضروا نهائي دوري الأبطال.. واليويفا يصدر بيان اعتذار

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لوسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، إن حاملي التذاكر الذين منعوا من دخول استاد فرنسا في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، يوم السبت الماضي، من قبل أفراد الأمن يجب تعويضهم ”بأسرع ما يمكن“.

وتأخر انطلاق المباراة أكثر من 30 دقيقة؛ بعدما حاولت الشرطة منع دخول بعض المشجعين إلى استاد فرنسا، بينما استخدمت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع ضد الجماهير، بما فيهم السيدات والأطفال.

وفاز ريال مدريد 1-صفر في النهائي ليمدد رقمه القياسي بحصد اللقب القاري 14 مرة.

وقال ماكرون في مقابلة: ”لدي فكرة عن العائلات التي تم منعها ولم تتمكن من الوصول إلى المقاعد التي دفعوا ثمنها. ولهذا آمل أن نتمكن من تعويضهم في أقرب وقت ممكن.

”لقد طلبت من الحكومة توضيح ما حدث وتحديد المسؤولية وشرحها بالتفصيل لمواطنينا وللبريطانيين والإسبان“.

ليفربول يؤكد طلب التحقيق في أحداث نهائي دوري أبطال أوروبا https://t.co/Fce1fj5Z2e pic.twitter.com/I5q7GXVg6e — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 3, 2022

وألقى وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان بمعظم اللوم على جماهير ليفربول، لكنه أقر بأن عدة مئات من المشاغبين المحليين تسببوا في مشاكل مع الشرطة.

وكرر بيلي هوجان الرئيس التنفيذي لليفربول، اليوم الجمعة، الدعوة إلى إجراء تحقيق في أحداث نهائي دوري الأبطال في باريس، والذي شابته اضطرابات جماهيرية.

كما طالب ريال مدريد، اليوم الجمعة، المنظمين بتوضيح ما حدث.

وفي نفس السياق أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، اليوم الجمعة، اعتذارا للجماهير الذين تأثروا بالأحداث التي أحاطت بالمباراة النهائية بين ريال مدريد وليفربول بعد تزوير التذاكر والمشاكل الجماهيرية التي شابت الحدث الكروي الرفيع في باريس.

وتم تكليف اليويفا، في وقت سابق هذا الأسبوع، بإعداد تقرير مستقل عن الأحداث.

وحدد الاتحاد القاري نطاق التقرير، حيث يتطلع لتحديد تسلسل الأحداث ودراسة خطط الأعمال وتقييم الأدوار والمسؤوليات والاستجابة للأحداث داخل وخارج الملعب.

وأضاف البيان: ”ستتم مراجعة الأحداث مع اليويفا وكافة الأطراف المعنية، بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر مجموعات المشجعين والناديان المشاركان في المباراة والجماهير والاتحاد الفرنسي للعبة والشرطة وغيرها من السلطات المحلية والمسؤولين بالاستاد“.

وطالب ريال مدريد المنظمين بإجابات بشأن إجراءات حماية الجماهير، بينما كرر بيلي هوجان الرئيس التنفيذي لنادي ليفربول دعوته للتحقيق، قائلا إنه أرسل خطابا لليويفا طرح خلاله عدة أسئلة محددة.