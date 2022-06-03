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رياضة

ريال مدريد: نريد أن نعرف الأسباب التي دفعت لاختيار ملعب باريس لإقامة نهائي دوري أبطال أوروبا
تاريخ النشر: 03 يونيو 2022 11:27 GMT
تاريخ التحديث: 03 يونيو 2022 12:55 GMT

ريال مدريد: نريد أن نعرف الأسباب التي دفعت لاختيار ملعب باريس لإقامة نهائي دوري أبطال أوروبا

أصدر ريال مدريد، بيانًا رسميا عبر من خلاله عن غضبه من الأحداث التي رافقت مواجهته ضد ليفربول، في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت الماضي. وقال ريال مدريد في

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أصدر ريال مدريد، بيانًا رسميا عبر من خلاله عن غضبه من الأحداث التي رافقت مواجهته ضد ليفربول، في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت الماضي.

وقال ريال مدريد في بيان: ”بالنظر للأحداث المؤسفة التي وقعت في 28 مايو بمحيط وداخل ستاد دو فرانس، نود الاستفسار عن بعض الأمور دفاعًا عن جماهيرنا الذين كانوا ضحايا تلك الأحداث“.

وأضاف: ”نريد أن نعرف ما هي الأسباب التي دفعت لاختيار هذا الملعب لإقامة النهائي، وما هي المعايير التي يتم أخذها في الاعتبار مع مراعاة ما حدث في ذلك اليوم“.

وتابع: ”بالمثل فإننا نطلب الإجابات التي توضح وتحدد المسؤول عن ترك الجماهير بلا حول ولا قوة، فهناك بعض المشجعين كان سلوكهم مثاليًا في جميع الأوقات“.

واستطرد بيان ريال مدريد: ”ما كان ينبغي أن يتحول حفل ضخم لكرة القدم إلى أحداث مؤسفة أصابت العالم بغضب شديد“.

وتابع: ”كما ظهر بوضوح في الصور المنقولة عبر الإعلام، تعرض العديد من المشجعين للاعتداء العنيف والمضايقة والسرقة، واضطر بعضهم لقضاء الليل في المستشفى بسبب الإصابات التي تعرضوا لها“.

وختم البيان: ”تستحق جماهيرنا الرد، وأن يتم توضيح المسؤول عن الأمر والقضاء على مثل تلك المواقف للأبد من كرة القدم والرياضة“.

وتسببت الأحداث التي جرت خارج الملعب في تأخير انطلاق المباراة لمدة 36 دقيقة.

ونال ريال مدريد اللقب، بعد الفوز على ليفربول بهدف دون رد سجله فينيسيوس جونيور في الدقيقة 59 وهذا اللقب الـ14 لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

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