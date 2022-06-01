وزير الداخلية الفرنسي: القبض على مشجع بريطاني بسبب أعمال عنف خلال شغب نهائي دوري الأبطال

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إنه تم إلقاء القبض على مشجع بريطاني بسبب أعمال عنف، وذلك ضمن 14 شخصا اعتقلوا بسبب شغب جماهيري وقع على هامش نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين ليفربول وريال مدريد، مطلع الأسبوع الحالي.

وتأخر انطلاق المباراة، التي انتهت بفوز ريال مدريد 1-صفر، يوم السبت الماضي، لأكثر من نصف ساعة بعد أن حاولت الشرطة التصدي لمشجعين حاولوا شق طريقهم إلى داخل استاد فرنسا. وتعرض بعض الجماهير، بينهم أطفال، لقنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقتها الشرطة الفرنسية للسيطرة على الأحداث.

وجاءت تصريحات الوزير الفرنسي خلال استعراض للحقائق قام به الوزير أمام جلسة لمجلس الشيوخ.

وقال وزير الداخلية الفرنسي إنه تمت إحالة واقعتان لمراقب الشرطة بسبب الاستخدام غير المتكافئ للقوة خلال أحداث شغب بنهائي دوري أبطال أوروبا.

"تعليقاتها تفتقر إلى الاحترام".. رئيس ليفربول يطلب اعتذار وزيرة الرياضة الفرنسية https://t.co/bsFPp7BLDw pic.twitter.com/XzvdCSVZMy — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 31, 2022

ويأتي الكشف عن تلك التفاصيل وسط خلاف بين بريطانيا وفرنسا حول المسؤول عن الشغب، حيث أكد العديد من مشجعي ليفربول أنهم لم يتسببوا في أي مشكلة في حين أن فرنسا ألقت باللوم على جماهير ليفربول في القدوم لملعب المباراة بشكل جماعي حاملين تذاكر مزورة ما أسهم في حالة الفوضى التي وقعت في الملعب.

يذكر أن توم فيرنر رئيس نادي ليفربول باعتذار من وزيرة الرياضة الفرنسية، بعد أن قالت إن سبب المشكلة التي شابت نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في باريس يعود إلى مشجعين يحملون تذاكر مزورة وطريقة تعامل النادي الإنجليزي مع جماهيره.

ونقلت صحيفة ليفربول إيكو عن فيرنر قوله: ”يجب أن يكون نهائي دوري أبطال أوروبا واحدا من أفضل المباريات في عالم الرياضة، لكنه تحوّل إلى واحد من أسوأ الانهيارات الأمنية في الذاكرة الحديثة“.

وأضاف: ”بالنيابة عن كل المشجعين الذين عانوا من هذا الكابوس، أطالب باعتذار منك، والتأكيد أن السلطات الفرنسية والاتحاد الأوروبي سيسمحان بإجراء تحقيق مستقل وشفاف“.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) إنه كلف لجنة مستقلة للتحقيق في الأحداث المتعلقة بالتذاكر ومشاكل الجماهير، بينما قالت أوديا-كاستيرا إن التقرير سيصدر في غضون عشرة أيام.

وفي مقابلة مع موقع ليفربول على الإنترنت، قال بيلي هوغان الرئيس التنفيذي للنادي الإنجليزي إن ليفربول يدرس أيضا الخيارات القانونية المتاحة بالنيابة عن مشجعيه.