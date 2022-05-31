فينيسيوس جونيور: لم ألعب أبداً ضد فريق جيد مثل مانشستر سيتي.. تنظيمه يدفعك للجنون

قال البرازيلي فينيسيوس جونيور إنه عانى بشدة خلال مباراتي فريقه ريال مدريد ضد مانشستر سيتي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

وقال الإعلامي كايو ريبيرو إنه تحدث مع جونيور ورودريجو، وقال له فينيسيوس: ”كايو لم ألعب أبدًا ضد فريق مُنظم وجيد مثل مانشستر سيتي“.

وأضاف على لسان جونيور: ”لا يمكنك حتى لمس الكرة، هذا يدفعك إلى الجنون“.

وقادت ”ريمونتادا“ مجنونة ريال مدريد الإسباني للتأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة السابعة عشرة في تاريخه، بعدما قلب تأخره صفر / 1 أمام ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى انتصار مثير 3 /1، مساء الأربعاء (الرابع من مايو/2022)، في إياب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية.

وتوّج ريال مدريد الإسباني بكأس دوري أبطال أوروبا للمرة 14 في تاريخه، السبت، عقب فوزه على ليفربول الإنجليزي بهدفٍ دون رد، في نهائي احتضنه ملعب ”إستاد دي فرانس“ في العاصمة الفرنسية باريس.

الريال استطاع التسجيل بعد هجمة مرتدة سريعة قادها الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي الذي مرر كرة رائعة استقبلها البرازيلي فينيسيوس جونيورز بلمسة هزت شباك مواطنه أليسون بيكر.

كما حصد البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، جائزة مميزة في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المنصرم.

وقال الاتحاد الأوروبي، على موقعه الرسمي، إن اللجنة الفنية في اليويفا اختارت فينيسيوس لحصد جائزة أفضل لاعب شاب في دوري الأبطال بموسم 2021-2022.

جاء ذلك بعد الأداء المميز الذي قدمه الجناح البرازيلي في البطولة الأوروبية، وزينه بـ6 تمريرات حاسمة، إضافة إلى 4 أهداف بدوري الأبطال.

وأشاد الاتحاد الأوروبي بالشراكة الفعالة بين فينيسيوس وزميله الفرنسي كريم بنزيما هذا الموسم في خط هجوم ريال مدريد.