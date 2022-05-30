زوجة فالفيردي تدعمه وتساند ريال مدريد بكلمات مؤثرة

أثبتت مينا بونيو زوجة الأوروغواياني فيدريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد مدى عشقها للنادي الملكي ولزوجها لدرجة أنها سجلت كافة لحظات الفريق خلال مشواره في دوري أبطال أوروبا حتى الفوز باللقب على حساب ليفربول يوم السبت الماضي.

وعزز ريال مدريد رقمه القياسي وأصبح بطلا لدوري أبطال أوروبا للمرة 14 في تاريخه بعد الفوز 1/0 على ليفربول في المباراة النهائية في باريس.

هل كنت تقصد تمرير الكرة لزميلك فينسيوس جونيور؟ 🗣 فالفيردي : لا.. لقد سددت في المرمى .. ولكن كانت تمريرة رائعة #ريال_مدريد_ليفربول #ليفربول_ريال_مدريد pic.twitter.com/TzL3bHNxF8 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 30, 2022

وسجل البرازيلي فينيسيوس جونيور هدف المباراة الوحيد بعدما تابع تسديدة فالفيردي في الدقيقة 59 في أول محاولة للفريق على المرمى، ليجمع ريال بين بطولتي الليغا ودوري أبطال أوروبا.

وكان ليفربول قد فاز بالمباراة النهائية السابقة بين الفريقين في باريس، عندما انتصر 1/0 في استاد بارك دي برينس في 1981، في آخر هزيمة لريال في مباراة نهائية بدوري الأبطال. وكرر ريال تفوقه على ليفربول بعدما انتصر 3/1 في نهائي دوري الأبطال في 2018 في العاصمة الأوكرانية كييف.

وفي تعليق طويل عبر حسابها على ”إنستغرام“ قالت مينا التي تزوجت فالفيردي قبل عامين ”صوِّر كل مباراة وكل نهائي. لأنني كنت أعرف أن مثل هذه الأشياء لا تحدث كل يوم.

لقاء كريم بنزيما وكيليان مبابي في معسكر منتخب فرنسا، اللقاء الأول بعدما جدد كيليان عقده مع باريس سان جيرمان وتتويج بنزيما بدوري أبطال أوروبا. pic.twitter.com/N1ipL7xCwS — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 30, 2022

وأضافت ”من هنا نعاني ونبكي ونفرح ونخاف ونثق. لقد اقتربنا من الخروج في باريس ، ووثقنا في مواجهة تشيلسي وعادوا من الخروج من البطولة في 3 دقائق ضد مانشستر سيتي. كنا نشجع في كل مكان وكنا نثق دائمًا بأن هذا هو عامنا“.

وتابعت ”بالأمس كانت المرة الأولى التي تطأ فيها قدمي في استاد سانتياغو لبرنابيو لأستمتع بوقتي. لا توتر ولا ضغط. أعلم أنك في هذا المكان ومع هذا النادي لا ترى سوى حياة جميلة ، وأنا لا أنكر ذلك ، ولكن هناك أيضًا جانب آخر ، والتعايش مع هذا الضغط وهذا الضغط المستمر ليس بالأمر السهل عليهم“.

وأكملت ”بالنسبة لعائلتنا ، هذا حلم لم نتخيله أبدًا. لقد كان عامًا مكثفًا للغاية وسأتحدث عنه لاحقًا. لكن الفوز بلقبك السادس (فالفيردي) مع ريال مدريد في عمر 23 عامًا فقط. لكن لا يمكنك أن تتخيل كيف يبدو الأمر عندما ترى الشخص الذي تحبه أكثر في حياتك يفوز بأحد أهم الألقاب في العالم“.

وختمت زوجة فالفيردي ”أشكركم جميعًا على الحب الذي قدمتموه لنا دائمًا. إلى أولئك الذين يثقون ويدعمون حتى عندما تفشل. نحبك من كل قلوبنا! عائلتك بأكملها فخورة جدا. من أوروغواي إلى العالم“.