"يويفا" يكلف لجنة مستقلة للتحقيق في الأحداث المتعلقة بنهائي دوري أبطال أوروبا

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اليوم الإثنين إنه كلف لجنة مستقلة للتحقيق في الأحداث المتعلقة بالتذاكر ومشاكل الجماهير خلال نهائي دوري أبطال أوروبا في باريس.

وأضاف اليويفا في بيان ”المراجعة الشاملة ستدرس عملية صنع القرار والمسؤولية والسلوكيات لجميع الهيئات المشاركة في النهائي“.

وتأخر انطلاق بداية مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد، لمدة 36 دقيقة؛ بسبب سوء تنظيم دخول جماهير الريدز.

وكان من المقرر أن تنطلق المباراة على ملعب باريس الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، لكن تم تأجيل انطلاقة المباراة لمدة 36 دقيقة بسبب مشاكل تنظيمية، حيث لم يتمكن عدد كبير من المشجعين من الدخول إلى المدرجات.

وفي البداية تم تأجيل المباراة 15 دقيقة، ثم تم التأجيل 15 دقيقة أخرى ثم 6 دقائق.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) عن شهود عيان أن السلطات والمسؤولين عن أمن الملعب أغلقوا المداخل المؤدية إلى نهاية الاستاد الخاص بفريق ليفربول، ما تسبب بازدحام شديد خارج الملعب.

طوابير من الجماهير فشلت في دخول الملعب حتى اللحظة رغم حملهم التذاكر!. فشل تنظيمي كبير جدا ل #نهائي_ابطال_اوروبا 💥#ليفربول_ريال_مدريد pic.twitter.com/s8YalZMI6l — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 28, 2022

وأضافت أن المدخل الخاص إلى نهاية الاستاد الخاص بفريق ريال مدريد لم يشهد إغلاقا مماثلا، وهو ما أظهرته الصور التلفزيونية التي بينت امتلاء الجانب الخاص لريال مدريد في مدرجات الملعب، مقابل خلو الجانب الخاص بالريدز.

ونجح ريال مدريد في تحقيق الفوز بنتيجة 1/0 على ليفربول سجله البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 59 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلا كرة وصلته من فيدي فالفيردي.

وجدد ريال مدريد فوزه على ليفربول في النهائي حيث سبق أن فاز النادي الملكي 3/1 على الريدز في نهائي موسم 2017/2018.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 14 لقبا في دوري أبطال أوروبا، بفارق 7 ألقاب كاملة عن ميلان الإيطالي أقرب ملاحقيه، والذي كان آخر تتويج له في البطولة العريقة إلى موسم 2006/2007.

🔴🎥 VIDEO: Liverpool fans appear to be storming the Stade de France.#ChampionsLeague | #UCLfinal pic.twitter.com/p4Cxgj0oq2 — TFS – Top Football Show (@TopFootballShow) May 28, 2022

ونجح ريال مدريد في التتويج بثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وبحسب شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، فقد بات كارلو أنشيلوتي أكثر مدرب تتويجا بالبطولات الأوروبية عبر التاريخ.

وحقق أنشيلوتي 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، بواقع لقبين مع ريال مدريد ولقبين مع ميلان.

وبالإضافة لدوري أبطال أوروبا، حقق أنشيلوتي لقب كأس السوبر الأوروبي 3 مرات، بواقع مرتين مع ميلان، ومرة مع ريال مدريد، وكأس إنترتوتو (ألغيت) مع يوفنتوس.

وبإمكان أنشيلوتي زيادة رصيده من الألقاب الأوروبية عندما يلعب ريال مدريد أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني في كأس السوبر الأوروبي يوم 10 أغسطس المقبل.