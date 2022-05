"يويفا" يكلف لجنة مستقلة للتحقيق في الأحداث المتعلقة بنهائي دوري أبطال أوروبا

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اليوم الإثنين إنه كلف لجنة مستقلة للتحقيق في الأحداث المتعلقة بالتذاكر ومشاكل الجماهير خلال نهائي دوري أبطال أوروبا في باريس.

وأضاف اليويفا في بيان ”المراجعة الشاملة ستدرس عملية صنع القرار والمسؤولية والسلوكيات لجميع الهيئات المشاركة في النهائي“.

وتأخر انطلاق بداية مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد، لمدة 36 دقيقة؛ بسبب سوء تنظيم دخول جماهير الريدز.

وكان من المقرر أن تنطلق المباراة على ملعب باريس الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، لكن تم تأجيل انطلاقة المباراة لمدة 36 دقيقة بسبب مشاكل تنظيمية، حيث لم يتمكن عدد كبير من المشجعين من الدخول إلى المدرجات.

وفي البداية تم تأجيل المباراة 15 دقيقة، ثم تم التأجيل 15 دقيقة أخرى ثم 6 دقائق.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) عن شهود عيان أن السلطات والمسؤولين عن أمن الملعب أغلقوا المداخل المؤدية إلى نهاية الاستاد الخاص بفريق ليفربول، ما تسبب بازدحام شديد خارج الملعب.

وأضافت أن المدخل الخاص إلى نهاية الاستاد الخاص بفريق ريال مدريد لم يشهد إغلاقا مماثلا، وهو ما أظهرته الصور التلفزيونية التي بينت امتلاء الجانب الخاص لريال مدريد في مدرجات الملعب، مقابل خلو الجانب الخاص بالريدز.

ونجح ريال مدريد في تحقيق الفوز بنتيجة 1/0 على ليفربول سجله البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 59 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلا كرة وصلته من فيدي فالفيردي.

وجدد ريال مدريد فوزه على ليفربول في النهائي حيث سبق أن فاز النادي الملكي 3/1 على الريدز في نهائي موسم 2017/2018.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 14 لقبا في دوري أبطال أوروبا، بفارق 7 ألقاب كاملة عن ميلان الإيطالي أقرب ملاحقيه، والذي كان آخر تتويج له في البطولة العريقة إلى موسم 2006/2007.

🔴🎥 VIDEO: Liverpool fans appear to be storming the Stade de France.#ChampionsLeague | #UCLfinal pic.twitter.com/p4Cxgj0oq2

— TFS – Top Football Show (@TopFootballShow) May 28, 2022