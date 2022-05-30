خلدون المبارك يعد بصفقات جديدة لمانشستر سيتي بعد ضم هالاند وجوليان ألفاريز

أكد خلدون المبارك رئيس مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز أن سوق انتقالات فريقه لم يكتمل بعد رغم التعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند من بروسيا دورتموند والأرجنتيني جوليان ألفاريز من ريفر بليت.

وقال خلدون المبارك لموقع الفريق على الإنترنت: ”أستطيع أن أؤكد أنه سيكون هناك المزيد من اللاعبين القادمين، نتطلع لتعزيز الفريق في المجالات التي نحتاج إلى تعزيزها، كما نعلم، يغادر بعض اللاعبين كل موسم، ومن ثم يتعين علينا تحديث الفريق باستمرار“.

🗣 خلدون المبارك الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر سيتي: "أستطيع أن أؤكد لكم بأننا سنقوم بصفقات أخرى في الصيف". pic.twitter.com/0JUqjFxcUR — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 30, 2022

وأضاف: ”مرة أخرى، سننظر دائمًا في التحسين والتقوية، أعتقد أننا أدخلنا إضافتين مهمتين للغاية بالفعل، لكنني أتوقع أننا سنفعل أكثر من ذلك، سنحاول العمل بأسرع ما يمكن، لكنك تعلم كيف تسير السوق. ليس دائمًا تحت سيطرتنا بالكامل“.

وأكد رئيس مانشستر سيتي أن تعزيز صفوف الفريق سيتم لتقويته وتحسين الجودة وليس فقط مجرد تعاقد مع لاعبين، وقال: ”لن يقوم مانشستر سيتي بالتعاقدات لمجرد تعزيز حجم الفريق، حصلنا على لقبنا الرابع في خمسة مواسم بمجموعة من 20 لاعبا من كبار السن مدعومين بمجموعة موهوبة من الشباب من الأكاديمية، منهم ما لا يقل عن ثمانية لاعبين ظهروا الموسم الماضي“.

🗣 خلدون المبارك الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر سيتي: خلال مواجهة #ريال_مدريد.. فلورنتينو بيريز هنأني في الدقيقة 82 على التأهل #ريال_مدريد_ليفربول #ليفربول_ريال_مدريد pic.twitter.com/yAqeGkFoHL — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 30, 2022

وأضاف خلدون المبارك: ”مع بيب غوارديولا ومع هذا الفريق لا يتعلق الأمر فقط بملء منصب، لقد وصلنا إلى مستوى من الجودة، وهو معيار لا يمكننا ولن نتنازل فيه عن الجودة، إذا وجدنا اللاعب المناسب لهذا المنصب بالذات، فسنحصل على هذا اللاعب وإذا لم يكن كذلك، فقد أظهر لنا غوارديولا أنه سيجد حلولًا ضمن جودة المجموعة التي لدينا وضمن جودة الأكاديمية“.

وأكد خلدون المبارك أن مانشستر سيتي في وضع مختلف عن الماضي وقال: ”نحن في وضع مختلف عما كنا عليه منذ سنوات عديدة. لدينا الكثير من المواهب المتاحة داخل الفريق والأكاديمية لدرجة أنه عندما نحتاج إلى شيء ما، فهو محدد للغاية ومدروس للغاية“.

وأضاف: ”إذا تمكنا من إحضار هذا اللاعب بعينه، فهذا رائع، وإذا لم يكن كذلك، فهذا لا يعني أن أي شخص يمكنه ملؤه، نحن في نموذج مختلف من هذا المنظور“.

وتُوج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية على التوالي والرابعة في 5 مواسم بعد صراع قوي مع ليفربول لكنه خرج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد ويأمل الفريق في أن تساهم التعاقدات الجديدة في تحقيق حلم إدارته وجماهيره عبر الفوز باللقب القاري.