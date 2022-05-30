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رياضة

خلدون المبارك يعد بصفقات جديدة لمانشستر سيتي بعد ضم هالاند وجوليان ألفاريز
تاريخ النشر: 30 مايو 2022 16:29 GMT
تاريخ التحديث: 30 مايو 2022 16:45 GMT

خلدون المبارك يعد بصفقات جديدة لمانشستر سيتي بعد ضم هالاند وجوليان ألفاريز

أكد خلدون المبارك رئيس مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز أن سوق انتقالات فريقه لم يكتمل بعد رغم التعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند من بروسيا دورتموند

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المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

أكد خلدون المبارك رئيس مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز أن سوق انتقالات فريقه لم يكتمل بعد رغم التعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند من بروسيا دورتموند والأرجنتيني جوليان ألفاريز من ريفر بليت.

وقال خلدون المبارك لموقع الفريق على الإنترنت: ”أستطيع أن أؤكد أنه سيكون هناك المزيد من اللاعبين القادمين، نتطلع لتعزيز الفريق في المجالات التي نحتاج إلى تعزيزها، كما نعلم، يغادر بعض اللاعبين كل موسم، ومن ثم يتعين علينا تحديث الفريق باستمرار“.

وأضاف: ”مرة أخرى، سننظر دائمًا في التحسين والتقوية، أعتقد أننا أدخلنا إضافتين مهمتين للغاية بالفعل، لكنني أتوقع أننا سنفعل أكثر من ذلك، سنحاول العمل بأسرع ما يمكن، لكنك تعلم كيف تسير السوق. ليس دائمًا تحت سيطرتنا بالكامل“.

وأكد رئيس مانشستر سيتي أن تعزيز صفوف الفريق سيتم لتقويته وتحسين الجودة وليس فقط مجرد تعاقد مع لاعبين، وقال: ”لن يقوم مانشستر سيتي بالتعاقدات لمجرد تعزيز حجم الفريق، حصلنا على لقبنا الرابع في خمسة مواسم بمجموعة من 20 لاعبا من كبار السن مدعومين بمجموعة موهوبة من الشباب من الأكاديمية، منهم ما لا يقل عن ثمانية لاعبين ظهروا الموسم الماضي“.

وأضاف خلدون المبارك: ”مع بيب غوارديولا ومع هذا الفريق لا يتعلق الأمر فقط بملء منصب، لقد وصلنا إلى مستوى من الجودة، وهو معيار لا يمكننا ولن نتنازل فيه عن الجودة، إذا وجدنا اللاعب المناسب لهذا المنصب بالذات، فسنحصل على هذا اللاعب وإذا لم يكن كذلك، فقد أظهر لنا غوارديولا أنه سيجد حلولًا ضمن جودة المجموعة التي لدينا وضمن جودة الأكاديمية“.

وأكد خلدون المبارك أن مانشستر سيتي في وضع مختلف عن الماضي وقال: ”نحن في وضع مختلف عما كنا عليه منذ سنوات عديدة. لدينا الكثير من المواهب المتاحة داخل الفريق والأكاديمية لدرجة أنه عندما نحتاج إلى شيء ما، فهو محدد للغاية ومدروس للغاية“.

وأضاف: ”إذا تمكنا من إحضار هذا اللاعب بعينه، فهذا رائع، وإذا لم يكن كذلك، فهذا لا يعني أن أي شخص يمكنه ملؤه، نحن في نموذج مختلف من هذا المنظور“.

وتُوج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية على التوالي والرابعة في 5 مواسم بعد صراع قوي مع ليفربول لكنه خرج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد ويأمل الفريق في أن تساهم التعاقدات الجديدة في تحقيق حلم إدارته وجماهيره عبر الفوز باللقب القاري.

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