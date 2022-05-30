وزيرة الرياضة الفرنسية: مشجعو ليفربول تسببوا بالمشاكل قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

حملت وزيرة الرياضة الفرنسية إميلي أوديا-كاستيرا المسؤولية لعدد كبير من مشجعي ليفربول عن المشاكل التي سبقت نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بسبب محاولة دخول الملعب في باريس دون تذاكر.

وقالت لمحطة ”RTL“ الإذاعية الفرنسية، اليوم الاثنين إن ”ما حدث في المقام الأول كان بسبب احتشاد المشجعين البريطانيين لنادي ليفربول دون تذاكر أو بتذاكر مزيفة“.

وتأخر موعد انطلاق المباراة النهائية، التي فاز فيها ريال مدريد 1-صفر، لمدة 35 دقيقة بسبب الاضطرابات خارج الملعب، واشتكى مشجعون من عدم الدخول رغم امتلاك تذاكر.

وكان آندي روبرتسون، مدافع ليفربول، وجه انتقادات إلى منظمي المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.

وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع بعد حدوث بعض الفوضى بالقرب من جانب ملعب ليفربول، بينما قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إن السبب في ذلك يرجع لتذاكر مزيفة رفضتها البوابات الإلكترونية.

وقال روبرتسون، البالغ 28 عاما، إن أحد أصدقائه حرم من حضور المباراة التي انتهت بفوز ريال مدريد 1-صفر وتتويجه باللقب الأوروبي الأول على مستوى بطولات الأندية للمرة الـ14 وتعزيز رقمه القياسي غير المسبوق.

تبادل اتهامات بعد مشاهد "فوضوية" في نهائي دوري أبطال أوروبا بفرنسا https://t.co/kZpjm5Ym4J pic.twitter.com/meY1YZQkEl — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 29, 2022

وقال روبرتسون في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) ”أحد أصدقائي أبلغوه أن تذكرته مزيفة وأنا أؤكد لكم أنها لم تكن كذلك. كانت فوضى فعلا.. لا يصح إطلاق الغاز المسيل للدموع على الناس“.

وطالب ليفربول بتحقيق رسمي في الحادث، قائلا إنه يشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب ما تعرض له الجمهور من مشكلات تتعلق بدخول الاستاد.

وأضاف روبرتسون ”كانت تجربة فظيعة لجمهورنا ولجميع العائلات أيضا. لم تكن تجربة لطيفة ولم يكن من الممتع حضور المباراة النهائية. دوري الأبطال يفترض أن يكون احتفالا لكنه لم يكن كذلك“.

وكان من المفترض إقامة المباراة في سان بطرسبرغ الروسية، لكن اليويفا نقلها إلى باريس بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي تعتبره موسكو ”عملية عسكرية خاصة“.

وقال الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، إن أسر بعض اللاعبين واجهوا صعوبات في دخول الملعب وأضاف ”سمعت أنهم سيجرون المزيد من التحقيقات للوقوف على ملابسات ما حدث. سمعت بوقوع بعض الأمور غير الطيبة“.