ماركا تسخر من أندية البريميرليغ: ريال مدريد سيكون بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز

استغلت صحيفة ”ماركا“ مشوار ريال مدريد في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، والتي توج بلقبها، لتكتب عنوانا مثيرا: ”ريال مدريد سيكون بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز ”؛ بالنظر لمواجهته ثلاثة من كبار إنجلترا في الأدوار: ربع النهائي، ونصف النهائي، والنهائي.

وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد لم يشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز ولن يفوز به في الواقع، لكن مشواره في دوري أبطال أوروبا جعل الخيال أقرب للواقع وتقريبا لمسه.

وفي طريقه للقب الرابع عشر في دوري أبطال أوروبا، واجه ريال مدريد بطل الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي، ووصيفه ليفربول، وصاحب المركز الثالث تشيلسي، وكانوا كلهم ضحاياه.

في النهائي كان ليفربول ضحايا رجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وغادر الألماني يورغن كلوب بنفس الوجه الذي غادر به الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي في نصف النهائي بعد شوطين إضافيين، والألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي في ربع النهائي، وبعد أشواط إضافية أيضا.

واجه بطل الدوري الإسباني أفضل 3 أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز وتمكن من إقصائهم، رغم أن الدوري الإنجليزي يعتبر الأقوى أوروبيا وعالميا.

لم يعرف الثلاثي تشيلسي ومانشستر سيتي وليفربول كيف خسروا وكيف تم إقصاؤهم، صنعوا الفرص، لكن انتهى الأمر بهم للإقصاء وفوز ريال مدريد باللقب.

وأكدت الصحيفة أن تفوّق ريال مدريد على أفضل 3 أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تتنافس على الألقاب في إنجلترا تجعله أقرب لبطل الدوري الإنجليزي الممتاز؛ بالنظر لما قدمه أمامهم وإقصائهم والفوز بلقب دوري أبطال أوروبا على حسابهم.

لم يرحم ريال مدريد أي نادٍ رغم كونهم يتوفرون على نجوم كبار، وضعهم الإعلام في القمة، ومدربين اعتبرهم الأفضل في النهائي، حيث تخلص من بطل كأس رابطة الأندية المحترفة، وبطل كأس الاتحاد الإنجليزي، والذي قاتل حتى النهاية على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز. وفي نصف النهائي فعل نفس الشيء مع مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي ربع النهائي بثالث الدوري الإنجليزي الممتاز، تشيلسي، حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

وأنهى ريال مدريد هيمنةً لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز، التي تمنحها القوة الاقتصادية، منذ عدة سنوات، الهيمنة على أوروبا، حيث كان النهائي مرتين في آخر 3 نسخ إنجليزيا خالصا، سنة 2019 بين ليفربول وتوتنهام ،و2021 بين مانشستر سيتي وتشيلسي.

وقد اعترف توخيل وغوارديولا وكلوب أن ريال مدريد مختلف في دوري أبطال أوروبا، وهو ملكي في بطولته التي توج بلقبها 14 مرة، وميزة فريدة لريال مدريد الذي توج باللقب في مرحلة انتقالية يمر بها.