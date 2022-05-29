جدل واسع بعد السخرية من محمد صلاح عقب خسارة ليفربول أمام ريال مدريد

رغم الهزيمة وخسارة لقب دوري أبطال أوروبا، كان النجم المصري محمد صلاح حديث الشارع الكروي ومواقع التواصل، أمس السبت، بعد خسارته مع فريقه ليفربول لقب دوري ”التشامبيونز ليغ“ للمرة الثانية ضد نفس الفريق ريال مدريد، في غضون أربعة أعوام، حيث خسر ليفربول نهائي البطولة، العام 2018، أمام ريال مدريد في كييف بنتيجة 3-1.

وتوج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ14، بعد فوزه الصعب على ليفربول 1-0، ضمن منافسات نهائي المسابقة، على إستاد فرنسا الوطني، رغم توهج وتألق محمد صلاح.

وتعرض محمد صلاع عقب الهزيمة للسخرية من بعض مغردي مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الجماهير المصرية.

وجاءت السخرية بعد فشله بالفوز رغم تصريحاته النارية بشأن تحقيق الثأر من ريال مدريد، والتتويج بدوري أبطال أوروبا، بعد خسارة ليفربول نسخة 2018 أمام ريال مدريد.

وكان محمد صلاح توعد لاعبي ريال مدريد الإسباني، بالثأر منهم والتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ردّا على خسارته بطولة 2018، والتي شهدت مصابا في الشوط الأول، إثر التحام قوي مع سيرجيو راموس، حيث خرج صلاح من الملعب حينها وهو يبكي، في لقطة أثارت غضب عشاق الفرعون المصري.

ولاقى محمد صلاح انتقادات واسعة من جانب بعض الجماهير المصرية، خاصة جماهير ريال مدريد، واتهموه بأنه تسبب في تشتيت نفسه وزيادة الضغط العصبي على فريقه؛ ما تسبب في إضاعته للكثير من الفرص.

ورغم الهزيمة، كان محمد صلاح أفضل لاعبي ليفربول، حيث سدد المهاجم المصري بمفرده 9 تسديدات، بينها 6 بين العارضة والقائمين، كما صنع فرصتين خطيرتين.

وقال التونسي هشام الخلصي، المذيع بشبكة ”بي إن سبورتس“، عقب المباراة: لا أعتقد أن أحدا لا يحب صلاح ولا يحب أن يراه متوجًا“.

وأكد المذيع التونسي أنه كان يتمنى أن يرى محمد صلاح بطلا لدوري أبطال أوروبا، عقب المستوى الرائع الذي ظهر به.

كما انتقد الإعلامي حسين ياسين مراسل شبكة ”بي إن سبورتس“ ما حدث من بعض الجماهير المصرية تجاه محمد صلاح.

وغرد ياسين حول هذا الأمر قائلا: ”مخجل جدا أن تشاهد فيديو مصريين يشجعون ريال مدريد ويهتفون ضد صلاح، الأمر يبدو خياليا، مخجلا لأقصى الحدود، للأسف“.

وأضاف: ”البعض يراها عادية ان يشتم ويهتف ضد ابن بلده من أجل فريق أجنبي يشجعه، مهما كان اسم هذا الفريق بالمناسبة، هذه المرة كان ريال مدريد ممكن أن يكون برشلونة أو ميلان أو يوفي لا فرق عندي، أنا أرى ذلك مخجلا، خاصة أن هذا اللاعب وضع بلده في أعلى مكان وصلت له على مستوى كرة القدم في العالم“.

مخجل جدا ان تشاهد فيديو مصريين يشجعون ريال مدريد ويهتفون ضد صلاح، الامر يبدو خياليا، مخجلا لاقصى الحدود، للاسف… — حسين ياسين – Hussein Yassin (@HusseinY22) May 29, 2022

البعض يراها عادية ان يشتم ويهتف ضد ابن بلده من اجل فريق اجنبي يشجعه، مهما كان اسم هذا الفريق بالمناسبة، هذه المرة كان ريال مدريد ممكن ان يكون برشلونة او ميلان او يوفى لا فرق عندي، انا ارى ذلك مخجلاً، خاصة ان هذا اللاعب وضع بلده في اعلى مكان وصلت له على مستوى كرة القدم في العالم — حسين ياسين – Hussein Yassin (@HusseinY22) May 29, 2022

كما وجه الإعلامي عامر عبدالله المري المعلق بشبكة قنوات ”أبوظبي“ الرياضية رسالة إلى محمد صلاح قائلا: ”لا تحزن يا كبير“.

وكتب عامر عبدالله عبر حسابه الرسمي بموقع ”تويتر“ قائلا: ”مع المنتخب خسر نهائي افريقيا بركلات الترجيح وخسر التأهل لكاس العالم بركلات الترجيح وخسر الدوري بفارق نقطة، وهو الهداف وافضل صانع وتخسر دوري الابطال وانت الافضل لا تحزن فقد بلغت جهدك وليس عليك اكثر من ذلك“.

وأضاف: ”شكراً يا صلاح شكراً على ما قدمت وكرة القدم ظالمة“.

لا تحزن يا كبير مع المنتخب خسر نهائي افريقيا بركلات الترجيح

وخسر التاهل لكاس العالم بركلات الترجيح وخسر الدوري بفارق نقطة وهو الهداف وافضل صانع

وتخسر دوري الابطال وانت الافضل لا تحزن فقد بلغت جهدك وليس عليك اكثر من ذلك شكراً يا صلاح شكراً على ما قدمت وكرة القدم ظالمه pic.twitter.com/iVPLXBcmA3 — عامر عبدالله المري (@Amer_Abdulla) May 28, 2022

وأصبح النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، أول لاعب يطلق ست تسديدات على المرمى في نهائي دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2003-2004.

ولمس قائد الفراعنة البالغ عمره 29 عاما، الكرة 11 مرة داخل منطقة جزاء ريال مدريد، وأطلق تسع تسديدات، بينها ست على المرمى، وصنع فرصتين، لكن دون أن يهز الشباك.