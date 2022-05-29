توني كروس ينفعل على مراسل قناة ألمانية بعد تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا (فيديو)

دخل توني كروس، لاعب خط وسط ريال مدريد، في جدال مع مراسل قناة تلفزيونية ألمانية عقب تتويج فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا الـ14، مساء السبت، بعد الفوز على ليفربول بهدف دون رد.

وتوج الدولي الألماني السابق باللقب للمرة الرابعة مع ريال مدريد والخامسة في مسيرته، وذلك بعد نجاح فريق كارلو أنشيلوتي في التفوق بفضل هدف فينيسيوس جونيور.

ووجه الصحفي الألماني من قناة ZDF، سؤالا لتوني كروس عن ما إذا كانت المباراة سارت كما هو متوقع، وما إذا كان متفاجئا من اضطرار ريال مدريد لتحمل الكثير من الضغط والهيمنة من ليفربول.

وبعد مرور 45 ثانية فقط على المقابلة، بدا كروس غاضبا، ليجيب المراسل ”كان لديك 90 دقيقة للتفكير في أسئلة منطقية، وبعد ذلك تسألني سؤالين وقحين.. هذا جنون“.

ورغم أن الكاميرا انتقلت لأرض الملعب بعد غضب النجم الألماني، إلا أن صوته كان ما زال مسموعا على الشاشة، بقوله ”أولا تسأل سؤالين سلبيين.. هذا يجعلك تدرك على الفور أنك من ألمانيا“.

توني كروس عادل الرقم القياسي للبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد السابق، بالفوز بذات الأذنين للمرة الخامسة في عصر دوري الأبطال، بالتساوي مع 8 لاعبين آخرين من زملائه.

وفاز ريال مدريد على ليفربول بهدف دون رد، يوم السبت، في استاد دو فرانس في العاصمة الفرنسية باريس.. إذ سجل فينيسيوس جونيور هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ59.

وبذلك كرر ريال مدريد انتصاره على ليفربول في النهائي بعد الفوز عليه في عام 2018 بثلاثة أهداف لهدف.

وأصبح ذلك اللقب هو الأول لريال مدريد منذ عام 2018، ويواصل سيطرته في النهائيات بعدما خاضها 17 مرة لم يخسر فيها سوى ثلاث مرات فقط.

أما ليفربول ففشل في التتويج بلقبه السابع ليعادل إنجاز ميلان، ويصبح آخر لقب حققه في عام 2019.

وخاض ليفربول النهائي 10 مرات فاز ست مرات وخسره أربع مرات.

وتوج أنشيلوتي مدرب ريال مدريد باللقب للمرة الرابعة في تاريخه ليصبح أول مدرب يحقق ذلك الإنجاز.

فيما فشل كلوب في الظفر به لثالث مرة بعدما توج به مرة واحدة فقط من قبل.