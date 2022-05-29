صحف رياضية: "دوري أبطال كورتوا".. "أنشيلوتي إمبراطور".. و"حلم ليفربول ينتهي بالدموع"

شكل تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة عشرة في تاريخه، وجاء على حساب ليفربول بعد الفوز في النهائي 1-0، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف باقتراب برشلونة من التعاقد مع ليفاندوفسكي وبحثه عن مدافع بشروط مالية مناسبة، واقتراب يوفنتوس من الفرنسي بول بوغبا، وأخبار سوق الانتقالات، ونهائي كأس ملكة إسبانيا.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز في النهائي على ليفربول 1-0، وكتبت ”الرابعة عشرة“، و“ريال مدريد يتوج نسخة الريمونتادا في دوري أبطال أوروبا.. ومرة أخرى بطل أوروبا“.

سبورت

ركزت الصحيفة على تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز في النهائي على ليفربول 1-0، وكتبت ”دوري أبطال كورتوا“.

كما تحدثت عن تأخير انطلاق اللقاء النهائي، وكتبت ”تأخير النهائي نصف ساعة بسبب مشاكل تنظيمية للجماهير“.

الصحيفة اهتمت ببرشلونة وفريقه النسائي، وكتبت ”برشلونة ضد هويلفا: من أجل لقب الكأس“، و“ليفاندوفسكي على بعد خطوة من التعاقد مع برشلونة“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول 1-0 في النهائي، وكتبت ”كورتوا يمنح لقب دوري أبطال أوروبا لريال مدريد“.

كما تحدثت عن بحث برشلونة عن قلب دفاع، وكتبت ”برشلونة يبحث عن قلب دفاع بمبلغ مالي مناسب“.

كما اهتمت الصحيفة بنهائي كأس ملكة إسبانيا بين برشلونة وهويلفا، ونتائج بطولة رولان غاروس للتنس.

آس

ركزت الصحيفة على تتويج ريال مدريد بلقبه رقم 14 في دوري أبطال أوروبا بعد الفوز في النهائي على ليفربول 1-0 في باريس، وكتبت ”البطل الأبدي“.

الصحف البريطانية

إكسبريس

تطرقت الصحيفة للحديث عن تتويج ريال مدريد بلقبه الـ14 في دوري أبطال أوروبا بعد الفوز في النهائي على ليفربول بهدف نظيف، وعنونت ”حلم ليفربول ينتهي بالدموع“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تتويج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا بعد الفوز في النهائي على ليفربول 1-0، وتتويج فريق ستاد روشيلس بلقب كأس أوروبا للرغبي، وكتبت ”أبطال أوروبا“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول 1-0 في النهائي ورقم قياسي للمدرب كارلو أنشيلوتي، وكتبت ”أنشيلوتي إمبراطور“.

كما تحدثت عن عودة توتي لروما في منصب إداري، وكتبت ”توتي يعود للمنزل“.

الصحيفة اهتمت بتصريحات زهانغ، مالك إنتر ميلان، عن عودة إمكانية لوكاكو، وكتبت ”لوكاكو: هناك طريق“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا، وكتبت ”دوري أبطال ريال مدريد“.

كما اهتمت بتطورات تعاقد يوفنتوس مع الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد، وكتبت ”رامسي يفتح مكانا لبوغبا“.

الصحيفة اهتمت بسوق انتقالات إنتر ميلان، وكتبت ”مختيريان تمت.. إنتر لديها فيدال الجديد“.