فلورنتينو بيريز: مبابي أصبح من الماضي.. وهذا هو الفارق بين ريال مدريد وباقي الأندية

علق فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، على فوز فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة عشرة بعد تفوقه في النهائي على ليفربول في باريس بهدف نظيف، واستغل الفرصة للحديث عن الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الذي كان قريبا من الانتقال للميرنغي قبل تجديد تعاقده مع ناديه الفرنسي.

وقال فلورنتينو بيريز للقناة الإسبانية عن مبابي: ”ريال مدريد سيواصل دائما العمل على امتلاك أفضل اللاعبين، كيليان مبابي أصبح من الماضي ولم يحدث شيء، ريال مدريد كان له موسم رائع والقضية منسية، اليوم لا يوجد مبابي وهناك حفل في ريال مدريد“.

وأضاف متحدثا عن تفوق فريقه على أندية تملكها دول في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا: ”لديهم أكبر الميزانيات وهذا هو السبب في أنهم يمتلكون أفضل اللاعبين، وقد تم تقديرهم بشكل كبير من قبل الجميع، والفرق مع بعض الأندية هو أن مدريد لا يوزع أرباحًا، ما نوزعه هو طريقة التفاهم، كرة القدم، القيم، التضحية، التواصل مع الجماهير، كلها موروثة من دون سانتياغو برنابيو، وقد حاولت أن أرتقي إلى مستوى الظروف“.

فلورنتينو بيريز: نسينا أمر مبابي بالفعل.#ليفربول_ريال_مدريد pic.twitter.com/Or7AEkeki3 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 28, 2022

وتحدث رئيس ريال مدريد عن موسم فريقه، موضحا: ”هذا العام شهدنا موسماً جيداً بشكل عام، منافسة جيدة، كنا محظوظين لأننا واجهنا كل الفرق الصعبة وتغلبنا عليها واحدا تلو الآخر، إنها بطولة دوري أبطال أوروبا، وهي الفاكهة، من اللاعبين والمدرب والمشجعين، هؤلاء اللاعبون يتم شحنهم من الجماهير وشاهدنا بعض المباريات التي لن ننساها بسهولة“.

وأشاد فلورنتينو بيريز بالحارس تيبو كورتوا، ولاعبي فريقه والمدرب كارلو أنشيلوتي، قائلا: ”مع كل ما فعله أمام مانشستر سيتي قدم موسما رائعا، إنه أفضل حارس في العالم ولهذا تعاقدنا معه، إنه يحب ريال مدريد وأنشيلوتي كان صادقا حين قال إن لاعبي ريال مدريد مشجعون وعاشقون للميرنغي، وأتذكر أنه في لقاء مانشستر سيتي كان المخضرمون خارج الملعب ويشجعون اللاعبين من دكة البدلاء، مدريد هو طريقة لفهم الحياة، والقيم، مع مشاكلها في بعض الأحيان، ولكن نظرًا لأننا لسنا فريقًا نتشارك الفوائد لأنه لا يوجد أي منها، فنحن نادٍ للأعضاء، ولهذه الشركة أهميتها“.

وأضاف متحدثا عن المدرب الإيطالي واللاعبين: ”أنشيلوتي له علاقة بدوري الأبطال فاز بـ4 ألقاب، هو قائد جيد يعرف نفسية اللاعبين ويعرف ريال مدريد جيدا ويعرف كرة القدم، لدينا لاعبون جيدون، كريم بنزيما وفينيسيوس ورودريغو، خط الوسط جيد جدا وكذلك الدفاع وحراسة المرمى“.