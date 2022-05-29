بنزيما: الهدف الملغى فتح باب الفوز لريال مدريد.. وكورتوا: أظهرنا من هو ملك أوروبا

قال كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، إن هدفه الملغى في الشوط الأول حفز فريقه للفوز 1-صفر على ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وتعزيز رقمه القياسي بتحقيق اللقب للمرة الـ14، يوم السبت.

ووجد مهاجم فرنسا، المرشح للفوز بالكرة الذهبية، وهي الجائزة الفردية الأكثر قيمة باللعبة، الطريق للشباك قبل نهاية الشوط الأول، لكن الهدف ألغي بداعي التسلل بعد مراجعة طويلة لنظام حكم الفيديو المساعد.

وكانت هذه أول فرصة حقيقية لريال بالنهائي بعد أن تراجع أمام ليفربول، وأصبحت نقطة تحول.

وأحرز بطل إسبانيا هدفه من أول محاولة على المرمى حين تابع فينيسيوس جونيور تمريرة فيدريكو فالبيردي العرضية بالدقيقة 59.

وأضاف بنزيما، هداف دوري الأبطال برصيد 15 هدفا: ”النهائيات صعبة دائما وتتطلب جهدا ذهنيا. نحن أبطال الدوري الإسباني ولم نتحكم بالإيقاع لكننا سجلنا هدفا ألغي للتسلل وأدخلنا هذا الهدف الملغى في الأجواء، في الشوط الثاني نجحنا كالعادة في الفوز بالنهائي“.

وأصبح بنزيما ثاني لاعب فرنسي يتوج باللقب الأوروبي بصفة قائد الفريق بعد ديدييه ديشان في أولمبيك مرسيليا عام 1993، ما يقربه من نيل الكرة الذهبية التي تمنح في أكتوبر تشرين الأول.

وتابع: ”لنر ما سيحدث. لدي الألقاب ولا يوجد شيء آخر لأثبته داخل الملعب، والمهم الاستمتاع“.

وبعد ثلاثية بنزيما بذهاب دور الثمانية أمام تشيلسي، وهدفه في الوقت الإضافي في الإياب، بجانب ثلاثة أهداف أمام مانشستر سيتي في قبل النهائي، وتشمل هدفا حاسما من ركلة جزاء بالوقت الإضافي، يمكن أن يصبح بنزيما أول فرنسي يحقق الكرة الذهبية منذ زين الدين زيدان في 1998.

تيبو كورتوا: سخر مني الكثير في سنتي الأولى مع ريال مدريد، الآن أنا فائز".#ريال_مدريد_ليفربول pic.twitter.com/4V3fR6kIne — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 28, 2022

تصريحات كورتوا

من جانبه، يشعر تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، بأنه نال الاحترام الذي يستحقه أخيرا بعد مستواه الخارق الذي ساعد بطل إسبانيا في تعزيز رقمه القياسي.

وقال كورتوا بعد أن أنقذ تسع فرص خطيرة على مرماه: ”كنت بحاجة للفوز في نهائي من أجل مسيرتي ولاكتساب الاحترام“.

وأضاف: ”أنا سعيد حقا وفخور بأداء الفريق. فزنا على أفضل الفرق في العالم، (مانشستر) سيتي وليفربول مذهلان هذا الموسم وخاض ليفربول مباراة رائعة لكننا حصلنا على فرصة واحدة وسجلنا منها“.

وقال كورتوا، حارس تشيلسي في الفترة 2011-2018، إن أول إنقاذ له بالمباراة، حين منع محمد صلاح من التسجيل مبكرا، منحه الثقة المطلوبة في بقية اللقاء.

وواصل: ”هذا مذهل، سنوات كثيرة وعمل شاق، الوصول إلى فريق أحلامي، شاهدت الكثير ينتقدونني واليوم أظهرنا من هو ملك أوروبا“.

”كان شعوري رائعا في الأسابيع الماضية وبعد أول إنقاذ لا يمكن لأحد أن ينتزع الرغبة في الفوز بدوري الأبطال“.

والشيء السلبي الوحيد لكورتوا أنه لن يتمكن من حضور زفاف شقيقه لكنه وعده بتعويض غيابه.

وتابع: ”أشعر بالأسف من أجل شقيقي الذي يتزوج اليوم ولا يمكنني الحضور، سيعقد زواجا مدنيا يوم الاثنين وسأكون حاضرا“.