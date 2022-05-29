بالأرقام.. محمد صلاح الأبرز في نهائي دوري أبطال أوروبا ولا يتفوق عليه سوى كورتوا

أصبح النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، أول لاعب يطلق ست تسديدات على المرمى في نهائي دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2003-2004.

ولمس قائد الفراعنة البالغ عمره 29 عاما، الكرة 11 مرة داخل منطقة جزاء ريال مدريد وأطلق تسع تسديدات بينها ست على المرمى وصنع فرصتين لكن دون أن يهز الشباك.

وخسر ليفربول مرتين في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، كانت الأولى في كييف عام 2018 قبل الخسارة في باريس بهدف نظيف.

وتصدى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد لتسع محاولات على المرمى في أكثر محاولات لحارس مرمى على الإطلاق في نهائي دوري أبطال أوروبا منذ موسم 200-2004.

6 – Mohamed Salah's six shots on target tonight is the most on record (since 2003-04) of any player in a single #UCLfinal. Denied. #LIVRMA pic.twitter.com/KBFao7r4sT — OptaJoe (@OptaJoe) May 28, 2022

وقال موقع ”سكواكا“ للإحصائيات، إن كورتوا ثالث حارس مرمى يحصل على جائزة رجل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بعد الألماني أوليفر كان، حارس بايرن ميونخ السابق في 2001، والهولندي إدوين فان دير سار مع مانشستر يونايتد في 2008.

وعزز ريال مدريد رقمه القياسي وأصبح بطلا لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة 14 في تاريخه بعد الفوز 1-صفر على ليفربول في المباراة النهائية في باريس، بعدما تأجلت بداية المباراة أكثر من نصف ساعة لأسباب أمنية، يوم السبت.

وسجل البرازيلي فينيسيوس جونيور هدف المباراة الوحيد بعدما تابع تسديدة زميله فيدريكو فالفيردي في الدقيقة 59 في أول محاولة للفريق على المرمى، ليجمع ريال بين بطولتي الدوري ودوري الأبطال.

Only three goalkeepers have been named Man of the Match in a #UCLfinal ◎ Oliver Kahn (2001)

◎ Edwin van der Sar (2008)

◉ Thibaut Courtois (2022) Heroic performance. #UCL pic.twitter.com/2SwnjeUeDI — Squawka (@Squawka) May 28, 2022

لكن الفضل الأساسي في فوز ريال يعود إلى الحارس البلجيكي كورتوا الذي أنقذ عددا كبيرا من الفرص الصعبة من صلاح أبرزها تسديدة قوية من مدى قريب في الشوط الثاني.

وفي مواجهة بين عملاقين في أوروبا، صنع فريق المدير الفني الألماني يورعن كلوب العدد الأكبر من الفرص لكنه افتقر للدقة، بينما أصبح الإيطالي كارلو أنشيلوتي أول مدرب يفوز باللقب مرتين مع ناديين مختلفين بعدما سبق له أن حقق ذلك مع ميلان.

وهذا هو اللقب الرابع لريال في دوري الأبطال في سبعة أعوام، كما عزز رقمه المذهل بالفوز بثمانية ألقاب في آخر ثماني مباريات نهائية.