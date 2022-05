بالأرقام.. محمد صلاح الأبرز في نهائي دوري أبطال أوروبا ولا يتفوق عليه سوى كورتوا

أصبح النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، أول لاعب يطلق ست تسديدات على المرمى في نهائي دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2003-2004.

ولمس قائد الفراعنة البالغ عمره 29 عاما، الكرة 11 مرة داخل منطقة جزاء ريال مدريد وأطلق تسع تسديدات بينها ست على المرمى وصنع فرصتين لكن دون أن يهز الشباك.

وخسر ليفربول مرتين في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، كانت الأولى في كييف عام 2018 قبل الخسارة في باريس بهدف نظيف.

وتصدى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد لتسع محاولات على المرمى في أكثر محاولات لحارس مرمى على الإطلاق في نهائي دوري أبطال أوروبا منذ موسم 200-2004.

6 – Mohamed Salah's six shots on target tonight is the most on record (since 2003-04) of any player in a single #UCLfinal. Denied. #LIVRMA pic.twitter.com/KBFao7r4sT

— OptaJoe (@OptaJoe) May 28, 2022