كلوب: كنا نستحق شيئا أكبر في نهائي دوري أبطال أوروبا.. وسنعود للمنافسة

قال يورغن كلوب، مدرب ليفربول، إن فريقه استحق شيئا أكبر خلال خسارته بنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، يوم السبت، بعد هيمنته على المباراة أمام ريال مدريد، لكنه تعهد بالعودة للمنافسة مرة أخرى على لقب الصفوة بالقارة.

وعزز ريال مدريد رقمه القياسي في المسابقة بتتويجه باللقب الـ 14 بفوزه 1-صفر على ليفربول بعد أن هز فينيسيوس جونيور الشباك قبل مرور ساعة من اللقاء في المحاولة الوحيدة لبطل إسبانيا على المرمى.

وهذا اللقب الرابع لريال في دوري الأبطال خلال سبع سنوات وحسن سجله المثير للإعجاب في المسابقة بتحقيق الانتصار الثامن في ثماني مباريات نهائية.

وأبلغ كلوب مؤتمرا صحفيا: ”سددنا أكثر على المرمى لكن الإحصائيات الأكثر حسما لصالح ريال مدريد. سجلوا هدفا ولم نفعل ذلك، وهذا أسهل تفسير في عالم كرة القدم. الأمر صعب وقاس“.

”عندما يكون حارس المرمى (تيبو كورتوا) أفضل لاعب في المباراة فهذا يعني وجود خطأ بالفريق الآخر“.

"Where's the final next year? Istanbul? Book the hotel."

Jürgen Klopp's message to the Liverpool fans ✊

🎙 @TheDesKelly | #UCLfinal pic.twitter.com/Fe2JN9hiAf

— Football on BT Sport (@btsportfootball) May 28, 2022