شقيق ماتيب وزوجته الحامل يهربان بعد إطلاق الغاز المسيل للدموع قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

قال الصحفي فابريزيو رومانو إن مارفن، شقيق جويل ماتيب، لاعب ليفربول، اضطر إلى الهرب هو وزوجته من الغاز المسيل للدموع الذي استخدمته الجماهير خارج إستاد فرنسا الدولي قبل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في باريس.

وقال مارفن: ”التنظيم خارج وداخل الإستاد لا يليق بتنظيم نهائي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!!، لقد تم استخدام الغاز المسيل للدموع في مناطق الأطفال والمشجعين المتفرجين وهذا أمر خطير!“.

وأعلن مذيع إستاد فرنسا في باريس تأجيل نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد نحو نصف ساعة لأسباب أمنية يوم السبت.

وقال المذيع داخل الملعب قبل ربع ساعة من الموعد المفترض لركلة البداية 2100 بالتوقيت المحلي (1900 بتوقيت غرينتش) ”يجب تأجيل بداية المباراة لبعض الدقائق لأسباب أمنية“.

وأضاف رومانو أن مارفن شقيق ماتيب وزوجته هربا من الغاز المسيل للدموع أثناء دخولهما الملعب، زوجة ماتيب حامل، قاما بالهروب إلى أحد المطاعم المجاورة للإستاد.

وقالت عدة مصادر صحفية إن المئات من جماهير ليفربول دخلت الإستاد دون تذاكر، ما تسبب في أحداث فوضى داخل وخارج الملعب.

وفي غضون ذلك قال مراسل شبكة beIN SPORTS إن جماهير ريال مدريد دخلت الملعب بشكل طبيعي بينما المشاكل من طرف جماهير ليفربول.

وقالت الشرطة الفرنسية: ”حاول بعض المشجعين اقتحام الإستاد. لقد شقوا طريقهم من الحاجز الأول. الرقابة محكمة في إستاد فرنسا“.

جريدة "ماركا" ظهر 15 ألف مشجع بدون تذكرة في الملعب وهناك مشجعون من #ليفربول يحاولون التسلق فوق السياج للدخول إلى الملعب لمشاهدة مواجهة #ريال_مدريد #ريال_مدريد_ليفربول pic.twitter.com/Qi3wDvNgC2 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 28, 2022

وأظهرت لقطات تلفزيونية شرطة مكافحة الشغب تطارد بعض المشجعين خلال عملية الفرار بينما ألقت القبض على آخرين واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق الجماهير.

وبدأ لاعبو الفريقين فترة الإحماء قبل انطلاق المباراة الذي تأجل نحو 35 دقيقة عن موعدها الأصلي، كما تأجل حفل الافتتاح كذلك بسبب هذه الأحداث.