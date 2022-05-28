شاهد عيان: فرنسيون يهاجمون الجماهير ويسرقون متعلقاتهم في نهائي دوري أبطال أوروبا

قال الإعلامي سرجيو سانتوس، أنه شاهد بنفسه مجموعات من الفرنسيين يهاجمون الجماهير، ويسرقون متعلقاتهم في محيط ستاد دو فرانس ببارس.

وغرد سانتوس: ”لقد حضرت عددًا من من نهائيات دوري أبطال أوروبا اليورو وكأس العالم، ما يحدث في استاد فرنسا لم أشاهده من قبل، هناك مجموعات من الفرنسيين حول الملعب يهاجمون ويسرقون الجماهير.. ليست شائعات، لقد رأيت ذلك بنفسي“.

وأعلن مذيع استاد فرنسا في باريس تأجيل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين ليفربول وريال مدريد لبعض الدقائق لأسباب أمنية اليوم السبت.

وقال المذيع داخل الملعب قبل ربع ساعة من الموعد المفترض لركلة البداية 2100 بالتوقيت المحلي (1900 بتوقيت غرينتش) ”يجب تأجيل بداية المباراة لبعض الدقائق لأسباب أمنية“.

وأضاف المذيع في وقت لاحق أنه تقرر التأجيل بسبب الوصول المتأخر لبعض المشجعين إلى مدرجات الملعب في باريس.

وقالت الشرطة الفرنسية ”حاول بعض المشجعين اقتحام الاستاد. لقد شقوا طريقهم من الحاجز الأول. الرقابة محكمة في استاد فرنسا“.

وذكرت شبكة (بي.إن سبورتس) التلفزيونية أن تأجيل بداية المباراة سيكون لمدة 36 دقيقة.

He estado en bastantes finales de Champions, Eurocopas y Mundiales. Lo que está pasando en el Stade de France no lo vi nunca antes. Hay grupos de franceses en los alrededores del estadio agrediendo y robando a los aficionados. No hablo de oídas, lo he visto yo. — Sergio Santos (@Santos_Relevo) May 28, 2022

ويلتقي ريال مدريد منافسه ليفربول للمرة الثالثة في نهائي دوري أبطال أوروبا وهو ما يحدث لأول مرة في تاريخ البطولة أن يتكرر نهائي بين فريقين 3 مرات.

وكان اللقاء الأول في نهائي دوري الأبطال بين الفريقين في نسخة 1981 وفاز ليفربول 1/0 سجله آلان كينيدي، ثم تقابلا في نهائي نسخة 2018 وفاز ريال مدريد بنتيجة 3/1 بعدما وقع على أهداف الملكي كريم بنزيمة وسجل غاريث بيل ”هدفين“ وأحرز ساديو ماني هدفا للريدز.

ويخوض ريال مدريد نهائي دوري الأبطال للمرة الـ 17 في تاريخه بعدما حقق اللقب 13 مرة آخرها عام 2018 بينما يخوض ليفربول النهائي العاشر وحصد اللقب 6 مرات آخرها عام 2019.

وتقابل الفريقان بعيدا عن نهائي دوري الأبطال في ثمن نهائي دوري الأبطال 2009 وتأهل ليفربول بالفوز بنتيجة 1/0 في إسبانيا و4/0 في إنجلترا.