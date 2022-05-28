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رياضة

تأخير انطلاق مباراة ريال مدريد وليفربول لمدة 36 دقيقة بسبب سوء تنظيم دخول الجماهير (فيديو)
تاريخ النشر: 28 مايو 2022 19:03 GMT
تاريخ التحديث: 28 مايو 2022 19:25 GMT

تأخير انطلاق مباراة ريال مدريد وليفربول لمدة 36 دقيقة بسبب سوء تنظيم دخول الجماهير (فيديو)

المدخل الخاص إلى نهاية الاستاد الخاصة بفريق ريال مدريد لم يشهد إغلاقا مماثلا

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ تأخير انطلاق بداية مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد، لمدة 36 دقيقة؛ بسبب سوء تنظيم دخول جماهير ”الريدز“.

وكان من المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي تُقام على ملعب ”دو فرانس“، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية.

وأوضح يويفا أنه تم تأجيل انطلاقة المباراة لمدة 36 دقيقة.

ولم يوضح يويفا سبب التأجيل، ولكن وسائل إعلام عالمية ذكرت أن سبب التأجيل هو عدد المُشجعين الكبير خارج الملعب والذي لم يتمكن من الدخول إلى المدرجات حتى الآن.

كما أعلن مذيع استاد فرنسا في باريس تأجيل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين ليفربول وريال مدريد لبضع دقائق لأسباب أمنية، اليوم السبت.

وقال المذيع داخل الملعب قبل ربع ساعة من الموعد المفترض لركلة البداية 1900 بتوقيت غرينتش: ”يجب تأجيل بداية المباراة لبعض الدقائق لأسباب أمنية“.

وأضاف المذيع أنه تقرر التأجيل بسبب وجود تأخير في دخول بعض المشجعين إلى مدرجات الملعب في العاصمة الفرنسية.

وذكرت شبكة ”بي.إن سبورتس“ التلفزيونية أن تأجيل بداية المباراة سيكون لمدة 36 دقيقة بعد تأجيلها لمدة ربع ساعة مرتين.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) عن شهود عيان أن السلطات والمسؤولين عن أمن الملعب أغلقوا المداخل المؤدية إلى نهاية الاستاد الخاص بفريق ليفربول، ما تسبب بازدحام شديد خارج الملعب.

وأضافت أن المدخل الخاص إلى نهاية الاستاد الخاصة بفريق ريال مدريد لم يشهد إغلاقا مماثلا، وهو ما أظهرته الصور التلفزيونية التي بينت امتلاء الجانب الخاص لريال مدريد في مدرجات الملعب، مقابل خلو الجانب الخاص بالريدز، وذلك لدى دخول لاعبي الفريقين لإجراء عمليات الإحماء.

 

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