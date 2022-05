تأخير انطلاق مباراة ريال مدريد وليفربول لمدة 36 دقيقة بسبب سوء تنظيم دخول الجماهير (فيديو)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ تأخير انطلاق بداية مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد، لمدة 36 دقيقة؛ بسبب سوء تنظيم دخول جماهير ”الريدز“.

وكان من المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي تُقام على ملعب ”دو فرانس“، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية.

وأوضح يويفا أنه تم تأجيل انطلاقة المباراة لمدة 36 دقيقة.

ولم يوضح يويفا سبب التأجيل، ولكن وسائل إعلام عالمية ذكرت أن سبب التأجيل هو عدد المُشجعين الكبير خارج الملعب والذي لم يتمكن من الدخول إلى المدرجات حتى الآن.

People are now jumping over gates to get in the stadium in Paris.

Fans coming in calling the whole entry process a disgrace. @talkSPORT pic.twitter.com/Y6OAi63zdb

— Declan McCarthy (@dec11mcc) May 28, 2022