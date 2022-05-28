تأخير انطلاق مباراة ريال مدريد وليفربول لمدة 36 دقيقة بسبب سوء تنظيم دخول الجماهير (فيديو)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ تأخير انطلاق بداية مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد، لمدة 36 دقيقة؛ بسبب سوء تنظيم دخول جماهير ”الريدز“.

وكان من المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي تُقام على ملعب ”دو فرانس“، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية.

وأوضح يويفا أنه تم تأجيل انطلاقة المباراة لمدة 36 دقيقة.

ولم يوضح يويفا سبب التأجيل، ولكن وسائل إعلام عالمية ذكرت أن سبب التأجيل هو عدد المُشجعين الكبير خارج الملعب والذي لم يتمكن من الدخول إلى المدرجات حتى الآن.

People are now jumping over gates to get in the stadium in Paris. Fans coming in calling the whole entry process a disgrace. @talkSPORT pic.twitter.com/Y6OAi63zdb — Declan McCarthy (@dec11mcc) May 28, 2022

كما أعلن مذيع استاد فرنسا في باريس تأجيل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين ليفربول وريال مدريد لبضع دقائق لأسباب أمنية، اليوم السبت.

وقال المذيع داخل الملعب قبل ربع ساعة من الموعد المفترض لركلة البداية 1900 بتوقيت غرينتش: ”يجب تأجيل بداية المباراة لبعض الدقائق لأسباب أمنية“.

وأضاف المذيع أنه تقرر التأجيل بسبب وجود تأخير في دخول بعض المشجعين إلى مدرجات الملعب في العاصمة الفرنسية.

وذكرت شبكة ”بي.إن سبورتس“ التلفزيونية أن تأجيل بداية المباراة سيكون لمدة 36 دقيقة بعد تأجيلها لمدة ربع ساعة مرتين.

طوابير من الجماهير فشلت في دخول الملعب حتى اللحظة رغم حملهم التذاكر!. فشل تنظيمي كبير جدا ل #نهائي_ابطال_اوروبا 💥#ليفربول_ريال_مدريد pic.twitter.com/s8YalZMI6l — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 28, 2022

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) عن شهود عيان أن السلطات والمسؤولين عن أمن الملعب أغلقوا المداخل المؤدية إلى نهاية الاستاد الخاص بفريق ليفربول، ما تسبب بازدحام شديد خارج الملعب.

وأضافت أن المدخل الخاص إلى نهاية الاستاد الخاصة بفريق ريال مدريد لم يشهد إغلاقا مماثلا، وهو ما أظهرته الصور التلفزيونية التي بينت امتلاء الجانب الخاص لريال مدريد في مدرجات الملعب، مقابل خلو الجانب الخاص بالريدز، وذلك لدى دخول لاعبي الفريقين لإجراء عمليات الإحماء.

Champions League Final doesn't look like much craic at the minute. 😳 pic.twitter.com/6UVfWY23Ml — Eighteen88.co.uk (@CelticExchange) May 28, 2022