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رياضة

خلال حفل عشاء مع فلورنتينو بيريز.. تشيفرين يتوقع فوز كريم بنزيما بالكرة الذهبية
تاريخ النشر: 28 مايو 2022 5:59 GMT
تاريخ التحديث: 28 مايو 2022 6:50 GMT

خلال حفل عشاء مع فلورنتينو بيريز.. تشيفرين يتوقع فوز كريم بنزيما بالكرة الذهبية

أقام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عشاء في متحف اللوفر في باريس على هامش نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والذي يجمع اليوم السبت على ستاد فرنسا ريال مدريد

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المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

أقام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عشاء في متحف اللوفر في باريس على هامش نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والذي يجمع اليوم السبت على ستاد فرنسا ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي.

وكان حفل العشاء مناسبة للقاء السلوفيني ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بعد العلاقة المتوترة بينهما بسبب مسابقة دوري السوبر الأوروبي والذي يرغب رئيس ريال مدريد في تنظيمه وفشل بعد انسحاب الأندية الإنجليزية وإنتر ميلان وميلان وأتلتيكو مدريد.

وذكر الصحفي جوسيب بيدرول في برنامج ”الشرينغيتو“ أن تشيفرين كشف لفلورنتينو بيريز الفائز بالكرة الذهبية للعام 2022 وقال: ”أعتقد أن كريم بنزيما تُوج بالكرة الذهبية“.

ونشرت صحيفة ”ماركا“ بعض تفاصيل حفل العشاء وأكدت أن تشيفرين وصل متأخرا بحوالي دقيقتين للحفل فيما وصل فلورنتينو بيريز متأخرا بـ20 دقيقة وكان الأكثر متابعة من طرف الجماهير الحاضرة والتي هتفت: ”أنت أفضل رئيس“.

ولم يحضر فلورنتينو بيريز التدريب الأخير لريال مدريد على ملعب فرنسا بسبب ارتباطه بحفل العشاء واللقاء مع تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وغاب عن العشاء توم وارنر رئيس ليفربول رغم علاقته الجيدة مع تشيفرين ومعارضته لدوري السوبر الأوروبي، كما غاب القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان ورابطة الأندية الأوروبية وهو أيضا علاقته سيئة مع رئيس ريال مدريد بسبب دوري السوبر الأوروبي وقضية كيليان مبابي.

وحضر العشاء بعض اللاعبين السابقين لريال مدريد كالبرتغالي لويس فيغو والصربي بريدراغ مياتوفيتش نجم نهائي دوري أبطال أوروبا 1998 والذي منح هدفه اللقب السابع لريال مدريد والويلزي إيان راش أسطورة ليفربول والألماني كارل هاينز رومينيغه.

كما حضر لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم والرئيس السابق للاتحاد الإسباني أنخل ماريا فيار والمدرب الإيطالي فابيو كابيلو.

وتعرف علاقة فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد والسلوفيني ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي توترا مستمرا حيث دافع السلوفيني مؤخرا عن باريس سان جيرمان ضد تصريحات خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني ووجه تهديدات بالطرد من دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس المتشبثين بإقامة دوري السوبر الأوروبي.

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