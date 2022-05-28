محمد صلاح: أنا أفضل لاعب في العالم وأريد الثأر من ريال مدريد

جدد محمد صلاح هداف ليفربول الحديث عن الثأر من ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في باريس اليوم السبت، كما أقر بأنه يعتبر نفسه أفضل لاعب في العالم ”داخل ذهنه“.

ومنذ تحديد المواجهة بين العملاقين الإنجليزي والإسباني قال صلاح في عدة مناسبات إنه يتطلع للثأر من ريال عقب الخسارة في نهائي 2018 في كييف.

لماذا يريد محمد صلاح الانتقام من ريال مدريد رغم غياب راموس؟ https://t.co/AHgIK6ZWTB pic.twitter.com/VNnXo6w7df — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 26, 2022

وخرج صلاح مبكرا في هذه المباراة متأثرا بإصابة في الكتف عقب التحام مع سيرجيو راموس قائد ريال مدريد السابق، وترك الملعب باكيا، وسط مخاوف آنذاك من غياب النجم المصري عن كأس العالم في روسيا.

وقال صلاح في مقابلة لمحطة (بي.تي.سبورت) مع ريو فرديناند مدافع مانشستر يونايتد السابق: ”نعم إنها مباراة ثأرية بعد ما حدث في كييف حين خرجت بعد 30 دقيقة، لكن أتحدث عن الثأر من منظور جيد وليس بالمعنى السيئ“.

وأضاف: ”ريال مدريد يبقى ريال مدريد وهو الأفضل على الإطلاق في تاريخ البطولة ويعرف كيف يفوز، لكن أعتقد أنني لو بقيت في الملعب (في 2018) كان يمكننا الفوز“.

🗣 ساديو ماني: لا أرى نهائي دوري أبطال أوروبا فرصة للأنتقام.. وهذا هو محمد صلاح دائما ما يتحدث عما يريد فعله هو فقط! pic.twitter.com/t5DrqDz8vW — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 25, 2022

وعن زيادة الرغبة في تحقيق اللقب القاري عقب ضياع حلم الرباعية هذا الموسم بخسارة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في اليوم الأخير لصالح مانشستر سيتي، قال ”ليفربول متحفز بشكل أكبر“.

وتابع صلاح: ”أعتقد أن هذا بسبب الطريقة التي خسرنا بها الدوري، لكن مانشستر سيتي فريق مذهل أيضا ويتمتع بمدرب جيد وحسم الفوز في ست أو سبع دقائق (على أستون فيلا في الجولة الأخيرة 3/2 بعد التأخر 0/2)“.

وواصل: ”شعرت بإحباط مثل الجميع داخل غرفة الملابس، احتفلت بهدفي (أمام وولفرهامبتون في نفس التوقيت) لأنني كنت أعرف قبل نزولي بديلا أن مانشستر سيتي متأخر 0/2، ثم سألت الجمهور وعرفت أنه تقدم وشعرت بخيبة أمل على الفور، كنت أحتفل ظنا أنه هدف التتويج حتى أدركت هذه اللحظة“.

بما تصف نهائي دوري أبطال أوروبا ٢٠١٨؟ 🗣 محمد صلاح: أسوأ لحظة في مسيرتي مع كرة القدم.. أتمنى أن أنسى ذلك ويرفع هيندرسون كأس البطولة مُجددا 😍 pic.twitter.com/OjvjH4eeyo — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 25, 2022

وشدد على أنه يعتبر نفسه الأفضل في العالم لكن لا يصرح بذلك عادة أمام وسائل الإعلام.

وتابع صلاح: ”في ذهني أعتبر نفسي من الأفضل في العالم ولا أختار أحدا أفضل مني داخل عقلي، لا أنشغل إذا اختير لاعب غيري. أحترم ذلك، لا أقول أمام وسائل الإعلام إنني أفضل لاعب، لكن في ذهني أرى أنني الأفضل دائما“.

وأشار إلى أنه حفز نفسه ليحقق الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة.

وشرح قائلا: ”في المرة الأولى فزت على هاري كين، وكان الهداف في مرتين سابقتين، لذا قلت لنفسي لم لا أفوز مجددا؟، وبعد الحذاء الذهبي الثاني قلت لنفسي يمكنني الفوز أربع أو خمس مرات“.

وأتم: ”خلال خمس سنوات نافست خمس مرات على جائزة الهداف، في العام الماضي اجتهدت بجنون لأكون الهداف وصاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة أيضا وحققت ذلك“.