نهائي دوري أبطال أوروبا.. ليفربول تحت ضغط للفوز على ريال مدريد

لم يخسر ليفربول منذ مارس آذار، وتجرع طعم الهزيمة ثلاث مرات فقط طيلة الموسم وتوج بلقبين بالفعل، لكنه سيلعب تحت ضغط شديد أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا غدا السبت، لتجنب إنهاء الموسم بإحباط كبير.

وقضى ليفربول معظم الموسم وهو يحلم برباعية استثنائية، لكنه قد يواجه خيبة أمل مزدوجة بعد ضياع لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في اليوم الأخير بفارق نقطة واحدة عن البطل مانشستر سيتي.

نهائي دوري أبطال أوروبا.. نقاط القوة والضعف في ليفربول وريال مدريد https://t.co/RWPFpPCoUF pic.twitter.com/604UGkv8H8 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 27, 2022

والأوضاع مختلفة تماما لدى ريال مدريد، إذ بدأ الموسم بتطلعات منخفضة لكنه حقق لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني، وأثبت أنه ملك الانتفاضات مجددا في دوري الأبطال خلال مشواره نحو النهائي.

لذا فرغم أن التوقعات تميل أكثر نحو ليفربول لأنه خسر مباريات بجميع المسابقات أقل مما خسر ريال في دوري الأبطال، فقد يبدو الضغط أكبر على الفريق الأحمر لرفع الكأس في استاد فرنسا.

واستمتع ريال بموسم حالم بدأ بدون توقعات تقريبا ويمكن أن ينتهي بثنائية الدوري الإسباني ودوري الأبطال، ويعود الفضل بشكل أساسي إلى المذهل كريم بنزيمة.

وبفضل 15 هدفا للمهاجم الفرنسي في 11 مباراة بدوري الأبطال، منها عشرة أهداف بأدوار خروج المغلوب، وضع ريال على حافة التتويج بلقبه الخامس بالمسابقة خلال تسع سنوات، كما يبدو بنزيما مرشحا لنيل الكرة الذهبية بعد تسجيل 44 هدفا وتقديم 15 تمريرة حاسمة في 45 مباراة بجميع المسابقات.

واحتاج بنزيما (34 عاما) لوقت حتى يعيش مثل هذا الموسم المبهر، وأن يتحول إلى قائد لا غبار عليه وأكثر لاعب مؤثر في فريق انتظر أيقونة بعد مغادرة كريستيانو رونالدو قبل أربع سنوات.

وسجل بنزيما هدفا واحدا في أربع مباريات نهائية بدوري الأبطال، لكن الهدف كان بمرمى ليفربول في 2018 حين افتتح التسجيل خلال الفوز 3-1 بعد خطأ فادح من لوريس كاريوس في ليلة كارثية للحارس الألماني.

وستمنح ذكريات هذا اليوم جرعة ثقة أكبر لبنزيما ولزملائه، بجانب الانتفاضات الهائلة في المسابقة هذا الموسم التي أعطت شعورا بأن الفريق الأبيض لا يقهر.

وحول ريال تأخره في أدوار خروج المغلوب أمام باريس سان جيرمان وتشيلسي ومانشستر سيتي إلى انتصارات بأهداف في الدقائق الأخيرة في برنابيو، حيث يشعر اللاعبون بأن المعجزات ممكنة في هذا الملعب.

وعزز ريال رقمه القياسي بالتتويج باللقب 35 بالدوري الإسباني قبل شهر من نهاية الموسم، وسيخوض النهائي 17 له بدوري الأبطال، وسمح الإنجاز للمدرب كارلو أنشيلوتي بمنح راحة للاعبيه ودخول النهائي بدون مخاوف كبيرة من الإصابات، وسيواجه ليفربول الذي أنهى قبل وقت قريب الصراع الشرس على لقب الدوري الإنجليزي، وانتهى حلم تحقيق الرباعية غير المسبوقة عقب فوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية بركلات الترجيح على تشيلسي.

وعانى محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وفابينيو وتياجو من إصابات في الأسابيع الأخيرة، وتحوم أسئلة حول جاهزيتهم للمباراة الكبرى.

وقال صلاح إنه يتطلع للثأر بعد ”أسوأ لحظة في مسيرته“ حين أصيب مبكرا في الهزيمة من ريال بنهائي 2018، وعلق لاعبو ريال على كلماته ونالوا دافعا إضافيا منها لحصد اللقب.