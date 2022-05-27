ساديو ماني يعلق على إمكانية الانتقال إلى ريال مدريد

علق النجم السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول على إمكانية الانتقال إلى ريال مدريد في السوق الصيفي المقبل، قبل نحو 24 ساعة من مواجهة الريدز والملكي في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.

وقال ساديو ماني إنه سيكشف عن مستقبله بعد نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث ينتهي تعاقده مع ليفربول في يونيو 2023.

بيلد: بايرن ميونخ يبدأ مفاوضاته مع ماني بعد نهائي دوري أبطال أوروبا https://t.co/vQZFdEtIy5 pic.twitter.com/wAohUA2zYR — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 26, 2022

وسئل ماني: ”أنت الآن تركز على المباراة النهائية، ولكن ماذا سيحدث إذا أراد فلورنتينو بيريز (رئيس ريال مدريد) التعاقد معك؟ وقال: ”سؤال جيد، لكن لأكون صادقًا، فأنا أركز بشدة على نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو أهم شيء بالنسبة لي ولجماهير ليفربول، كل شيء آخر ليس مهم بالنسبة لي“.

ويتردد أن بايرن ميونخ يريد التعاقد مع ماني لتعويض الرحيل المحتمل للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة.

وأضاف ماني في تصريحات نقلتها صحيفة ”ماركا“ الإسبانية: ”لا أعرف حقًا كم فاز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا، لكن هذا ليس هو الشيء المهم، أهم شيء هو يوم السبت، والذي سيكون بالنسبة لنا أهم مباراة في الموسم، ونحن نركز بشدة على بذل كل ما في وسعنا لتحقيق الفوز“.

وعما إذا كانت المباراة النهائية تشكل فرصة للانتقام من ريال مدريد الذي تفوق على ليفربول 3/1 في نهائي 2018، قال ماني: ”بالنسبة لي هذا ليس انتقامًا، أعتقد أن ريال مدريد فاز في 2018 لأنه استحق ذلك ولأنه كان الفريق الأفضل، أعتقد أنني نسيت بالفعل والفريق، استحقها ريال مدريد، فازوا به ومبروك، لقد مرت أربع سنوات حتى الآن وأعتقد أن لدينا خبرة أكبر وجودة أعلى في الفريق ونعرف كيف نلعب هذه المباريات وأعتقد أن ذلك سيساعدنا على التركيز في مباراة السبت“.

وأتم ماني: ”أعتقد أن هذا أفضل موسم في مسيرتي، لأنني فزت بأهم كأس في مسيرتي، وهي كأس أفريقيا 2022، وهذا يمنحني المزيد من القوة لمواجهة التحديات التالية مثل هذا التحدي في دوري الأبطال“.

نُقدم لكم أكثر إفريقي سجل أهدافا في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا .. ساديو ماني "١٥" هدفاpic.twitter.com/ERdfDv4l8v — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 3, 2022

وسيتقابل ريال مدريد وليفربول للمرة الثالثة في نهائي دوري أبطال أوروبا، وهذه المرة الأولى في تاريخ البطولة، التي يلتقي فيها نفس الفريقين في نهائي البطولة 3 مرات.

وتواجه الفريقان في نهائي عام 1981، حيث فاز ليفربول 1/0، ثم في نهائي 2018 وفاز ريال مدريد 3/1.