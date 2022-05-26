قبل أيام من نهائي دوري أبطال أوروبا.. ساديو ماني يثير الجدل حول مستقبله مع ليفربول

أثار السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول الأول لكرة القدم، الشكوك بشأن مستقبله مع فريقه، بعدما قال إنه سيكشف عما إذا كان سيبقى في النادي بعد نهائي دوري أبطال أوروبا أم لا.

وربطت تقارير صحفية نجم منتخب السنغال، الذي ينتهي عقده مع ليفربول في يونيو 2023، بالرحيل إلى بايرن ميونخ الألماني أو ريال مدريد الإسباني.

وصرح ماني لشبكة سكاي سبورتس: ”سأرد بعد دوري الأبطال، سواء بالبقاء أو الرحيل، سأجيب بعد النهائي“.

وبعد فشل ليفربول في التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد الماضي، يتطلع ماني لمساعدة الفريق الأحمر على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السابعة.

وسيكون ليفربول بحاجة للفوز على ريال مدريد الإسباني في المباراة النهائية للمسابقة القارية، التي ستقام يوم السبت القادم على ملعب (دو فرانس) في العاصمة الفرنسية باريس، من أجل الحصول على ثالث لقب في مسيرته خلال الموسم الحالي، عقب فوزه بكأس رابطة الأندية المحترفة وكأس الاتحاد الإنجليزي في وقت سابق.

وستكون مواجهة ريال مدريد وليفربول تكرارا للقائهما في نهائي نسخة دوري الأبطال عام 2018، الذي حسمه الفريق الملكي لصالحه بالفوز 3-1 في العاصمة الأوكرانية كييف.