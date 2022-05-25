ما قصة الجهاز الذي ارتداه أرنولد في تدريبات ليفربول استعدادا لمباراة ريال مدريد؟ (صور)

يستعد نجوم ليفربول لنهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، يوم السبت المقبل، في باريس، من خلال تركيب أقطاب كهربائية على رؤوسهم لزيادة قدراتهم الذهنية قبل أهم مباريات الموسم.

ويمكن لليفربول أن يكملا ثلاثية من الكؤوس هذا الموسم في حال الفوز على ريال مدريد البطل التاريخي، في باريس يوم السبت المقبل، وذلك بعد التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في وقت سابق من الموسم الحالي.

ويأمل الألماني يورغن كلوب المدير الفني للفريق أن يتفوق على نظيره الإيطالي كارلو أنشيلوتي باستخدام أحدث التقنيات المتطورة، وذلك حسب صحيفة ”ذا صن“ البريطانية.

لكن العقل المدبر وراء خطة ليفربول لدوري أبطال أوروبا يأتي من عالم الأعصاب الألماني الدكتور نيكلاس هاوسلر وشريكه في العمل باتريك هانتشكي.

وكشفت صحيفة ”ذا أتليتيك“ العام الماضي عن قيام ليفربول بتوظيف مؤسسي شركة neuro11 من أجل تحسين وتطوير أداء الفريق من خلال مساعدتهم على الوصول إلى حالتهم الذهنية المثلى، حيث تم تصميم هذه التقنية خصيصا لتدريب المخ بشكل مباشر.

ونتيجة لذلك؛ فإن أولئك الذين يستخدمون التكنولوجيا هم في الحالة العقلية المثالية اللازمة لأداء أعلى مستوى.

وقبل مباراة يوم السبت المصيرية في باريس، شوهد الظهيرين ترينت ألكسندر-أرنولد وكوستاس تسيميكاس وهما يرتديان هذه التقنية، حيث وضعا أقطابا كهربائية على رأسيهما من أجل جمع البيانات التي يمكن استخدامها لتكييف برامجهم التدريبية بشكل فردي.

ويصف موقع Neo11 عمل الشركة بأنه ”تمارين القوة الذهنية الحديثة للرياضيين“، ولقد عملت الشركة مع ليفربول منذ أغسطس/آب الماضي بعد أن تم الاتصال بهم قبل جائحة كوفيد-19.

وذهب كلوب في البداية إلى العمل مع شركة neuro11 من أجل تحسين مردود ليفربول في الكرات الثابتة.

ويلعب الدولي الإنجليزي ألكسندر-أرنولد الركلات الثابتة بانتظام مع ليفربول، كما هو الحال مع تسيميكاس عندما يتم طلب منه ذلك ويبدو أن هذه التقنية قد نجحت بالفعل.

إذ سجل ليفربول 15 هدفا من الكرات الثابتة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بالاشتراك مع مانشستر سيتي.

وفي الموسم الذي عمل فيه الفريق مع خبرة Neo11، فاز ليفربول بكأس كاراباو وكأس الاتحاد الإنجليزي، بينما كانوا يقتربون من نقطة واحدة من لقب الدوري الممتاز.

الآن هناك مسألة صغيرة تتعلق بنهائي دوري الأبطال، حيث يسعى كلوب للحصول على أي ميزة ممكنة من خلال الاستفادة من خدمات neuro11.

إذ إن الطريقة التي خسر بها ليفربول أمام مانشستر سيتي في الجولة الأخيرة من البريميرليغ كانت بلا شك بمثابة ضربة قوية لفريق كلوب.

وقلب سيتي تأخره 2-صفر أمام أستون فيلا في وقت متأخر لينتزع اللقب على الرغم من أن ليفربول ليس لديه وقت للتحدث عن خسارة الدوري؛ لأن الاستعدادات الذهنية جارية بشكل جيد لمباراة السبت ضد العملاق الإسباني ريال مدريد.