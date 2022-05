بيع كرة نهائي دوري أبطال أوروبا بالمزاد والأرباح ستذهب لمفوضية الأمم المتحدة للاجئين

قال شركة أديداس، اليوم الثلاثاء، إن الكرة التي ستلعب بها المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين ليفربول وريال مدريد، يوم السبت المقبل، سيتم بيعها بالمزاد وستخصص الأرباح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقالت شركة الملابس الرياضية الألمانية إن الكرة ذات الألوان البيضاء والفضية سينقش عليها كلمة ”سلام“ باللغتين الإنجليزية والسيريلية، ولن يتم عرضها للبيع للجماهير.

وستقام المباراة النهائية على استاد فرنسا في باريس، يوم السبت المقبل، بعد نقلها في وقت سابق من هذا العام من مكانها الأصلي مدينة سان بطرسبرغ، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي تصفه موسكو بأنه ”عملية خاصة“.

ونقش على الكرة كلمة ”мир“، التي تعني ”سلام“ باللغة السيريلية، وأسفلها كلمة (Peace) بالإنجليزية التي تعني ”سلام“ أيضاً.

ولن تكون الكرة مُتاحة للبيع بالتجزئة، ولكن سيتم طرحها للبيع بالمزاد العلني بعد انتهاء المباراة النهائية.

THE CHAAAAAAAAAMPIONS🫶🎶​

​

We proudly present the official match ball for the final of the UEFA @ChampionsLeague. pic.twitter.com/3lMQOwM5Q2

— adidas Football (@adidasfootball) May 24, 2022