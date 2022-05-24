بيع كرة نهائي دوري أبطال أوروبا بالمزاد والأرباح ستذهب لمفوضية الأمم المتحدة للاجئين

قال شركة أديداس، اليوم الثلاثاء، إن الكرة التي ستلعب بها المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين ليفربول وريال مدريد، يوم السبت المقبل، سيتم بيعها بالمزاد وستخصص الأرباح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقالت شركة الملابس الرياضية الألمانية إن الكرة ذات الألوان البيضاء والفضية سينقش عليها كلمة ”سلام“ باللغتين الإنجليزية والسيريلية، ولن يتم عرضها للبيع للجماهير.

وستقام المباراة النهائية على استاد فرنسا في باريس، يوم السبت المقبل، بعد نقلها في وقت سابق من هذا العام من مكانها الأصلي مدينة سان بطرسبرغ، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي تصفه موسكو بأنه ”عملية خاصة“.

ونقش على الكرة كلمة ”мир“، التي تعني ”سلام“ باللغة السيريلية، وأسفلها كلمة (Peace) بالإنجليزية التي تعني ”سلام“ أيضاً.

ولن تكون الكرة مُتاحة للبيع بالتجزئة، ولكن سيتم طرحها للبيع بالمزاد العلني بعد انتهاء المباراة النهائية.

THE CHAAAAAAAAAMPIONS🫶🎶​

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We proudly present the official match ball for the final of the UEFA @ChampionsLeague. pic.twitter.com/3lMQOwM5Q2 — adidas Football (@adidasfootball) May 24, 2022

وأوضحت الشركة أن الكرة ”خلت من الألوان، وتم الاكتفاء فيها باللون الأبيض الذي يرمز إلى الوحدة والسلام“.

ويصطدم ليفربول بريال مدريد في نهائي ناري يوم 28 مايو الجاري بالعاصمة الفرنسية باريس، في مباراة تعيد للأذهان نهائي كييف 2018 الذي توج به المرينغي على حساب الريدز.

ويسعى ليفربول لتحقيق الانتصار والانتقام من ريال مدريد بعد خسارته اللقب أمامه في عام 2018 بنتيجة 3-1 وحصد اللقب السابع في تاريخه، بينما يأمل الملكي تحقيق لقبه الرابع عشر في أمجد البطولات الأوروبية ليحقق ثنائية دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني هذا الموسم.

ويمتلك ريال مدريد الرقم القياسي في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا برصيد 13 لقبا، بينما يمتلك ليفربول 6 ألقاب.

ونجح ريال مدريد في تخطي مانشستر سيتي من نصف النهائي، بنتيجة 6 – 5 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، فبعد أن خسر الملكي ذهابا بنتيجة 4 – 3، عاد في لقاء الإياب ليحقق ”ريمونتادا“ جديدة بالفوز بنتيجة 3 – 1، بعد امتداد المباراة للأشواط الإضافية، بينما تأهل ليفربول بعدما فاز ذهابا وإيابا على فياريال الإسباني بنتيجة (5-2) في مجموع المباراتين.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يتقابل فيها ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويخوض ريال مدريد المباراة النهائية في دوري الأبطال للمرة رقم 17 في تاريخه، كأكثر الأندية وصولا لنهائي البطولة الأعرق على مستوى الأندية في أوروبا.