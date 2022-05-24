رد مثير من كريم بنزيما عند سؤاله عن مبابي (فيديو)

تحدث كريم بنزيما، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، لقناة موفي ستار، عن نهائي دوري أبطال أوروبا السبت المقبل أمام ليفربول.

ويواجه ريال مدريد منافسا قويا السبت في باريس، على لقب دوري أبطال أوروبا، حيث يسعى النادي الإسباني للتتويج باللقب الرابع عشر.

بنزيما: مبابي؟ هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن تلك الأمور الصغيرة، لدينا نهائي #دوري_أبطال_أوروبا.#ليفربول_ريال_مدريد #UCLfinal pic.twitter.com/7QpnWVT8hr — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 24, 2022

وتلقى كريم بنزيما خلال المقابلة سؤالا حول قرار كيليان مبابي بالبقاء في نادي باريس سان جيرمان وتجديد عقده مع النادي الفرنسي، وهو ما وجهه بضحكة بسيطة قائلا :“لدينا نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت، هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن هذه الأمور الصغيرة“، ما اعتبره كثيرون إسقاطا مثيرا على مبابي.

رسالة مبابي

وكان كيليان مبابي قد رد على اتهام بنزيما الضمني له بخيانة اتفاقه مع ريال مدريد.

وقال مبابي: ”لم يكن لدي أي اتفاق مع أي شخص. ناقشنا تفاصيل العقود، لكن لم يكن لدي اتفاق نهائي مع أحد. سأتحدث إلى بنزيما عندما أراه في معسكر المنتخب الفرنسي، وسأشرح له قراري“.

وأضاف مبابي: ”رأيت ما نشره بنزيما عبر إنستغرام، ورأيت تقريبا ما نشره لاعبو ريال مدريد، ليس عليك أن تلتحق بسان سير (مدرسة تعليمية في فرنسا) لتفهم أنها أتت من الأعلى، أليس كذلك؟“.

بسبب صورة الصديق الخائن.. مبابي يوجه رسالة إلى كريم بنزيما https://t.co/BwSc8Gkiux pic.twitter.com/QdqPKpbXEw — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 23, 2022

وبعد إعلان باريس سان جيرمان تجديد عقد مبابي حتى يونيو 2025، نشر النجم الفرنسي كريم بنزيما صورة عبر حسابه على ”إنستغرام“ لنجم الهيب هوب العالمي الراحل توباك شاكور مع صديقه الذي كان يعتقد الكثيرون أنه كان سببا في مقتله، حيث اعتبر الكثيرون أن هذا ربما رسالة غير مباشرة إلى قرار مواطنه كيليان مبابي بالبقاء مع باريس سان جيرمان وعدم انتقاله إلى ريال مدريد.

واغتيل توباك في 13 سبتمبر/أيلول عام 1996، وذلك أثناء تواجده في مدينة لاس فيغاس، أثناء سفره مع أحد أصدقائه لحضور مباراة في الملاكمة للبطل العالمي مايك تايسون، بعد أن هاجمت سيارته أخرى بيضاء اللون فيها أربعة أفراد أطلق أحدهم النار في اتجاه توباك، فيما اتضح بعد ذلك أن صديقه كان سببا في العملية.

هل انتهى حلم طفولتك؟،. مبابي: لا أعرف أين سأكون في المستقبل🔥 pic.twitter.com/1APZA4mqFe — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 23, 2022

وكان بنزيما يسعى لانضمام مواطنه مبابي إلى ريال مدريد ليلعبا سويا في صفوف بطل الليغا، وكذلك المنتخب الفرنسي الأول، لكن مبابي أخلف وعده وقرر البقاء في النادي الباريسي.

وقال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، إن قرار مبابي البقاء في باريس سان جيرمان لم يؤثر إطلاقا على تركيز لاعبي ريال مدريد قبل مباراة ليفربول السبت المقبل.