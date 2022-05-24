هل تأثر ريال مدريد سلبا بقرار مبابي قبل مباراة ليفربول؟

قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، إن أداء فريقه كان بعيدا عن المثالية خلال رحلة الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وقبل مواجهة ليفربول يوم السبت المقبل، لكن الفريق حقق ذلك بفضل عزيمته في اللحظات الحاسمة.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي في العاصمة الإسبانية، ”لم نقدم مستويات استثنائية خلال اللعب، لكن لم يتفوق علينا أي منافس في الأمور المتعلقة بالالتزام والدوافع“.

وأضاف: ”الالتزام والدوافع ليست كافية لتحقيق الفوز، لكن يجب امتلاكها في المباراة النهائية. لا أحد يستحق الفوز بالنهائي لكن يجب أن تحقق ذلك بما تقدمه في المباراة الكبيرة وليس قبلها“.

وأكد أنشيلوتي أن ريال يتحلى ”بالهدوء والحماس“ قبل مباراة يوم السبت، وقال إن قرار كيليان مبابي بالبقاء في باريس سان جيرمان وعدم الانتقال إلى ريال مدريد لم يؤثر بشكل سلبي على الأجواء في الفريق.

ويعتقد المدرب الإيطالي أن خبرة ريال في الوصول إلى نهائي دوري الأبطال للمرة الخامسة في ثماني سنوات يمكن أن تمنحه أفضلية. وقال أنشيلوتي مبتسما بعدما حطم رقما قياسيا ببلوغ نهائي دوري الأبطال للمرة الخامسة: ”قد يكون بوسع بعض اللاعبين تعليمي كيف أخوض النهائي. لقد خاضوا مباريات حاسمة أكثر مني“.

وأضاف: ”سيكون من السهل بالنسبة لي الحديث داخل غرفة اللاعبين. لا أحتاج إلى أن أقول شيئا لهم. هم يعرفون كيفية الاستعداد بشكل مميز بسبب ما اكتسبوه خلال السنوات الماضية“.

وتابع: ”أكثر شيء فاجأني هو مدى التواضع والعمل الجاد لهذه المجموعة من اللاعبين حتى بعد كل هذا النجاح. إنهم جاهزون وملتزمون ولكنهم يستمتعون حقا بهذه اللحظة“.

ورغم أن أنشيلوتي أصبح أول مدرب يفوز بلقب دوري الأبطال ثلاث مرات مع أندية مختلفة، واقترب من الانفراد بالرقم القياسي بحصد اللقب الرابع والتفوق على زين الدين زيدان وبوب بيزلي، قال المدرب الإيطالي إن هذا الموسم كان من الصعب عليه السيطرة على مشاعره في الساعات الأخيرة قبل المباريات الكبيرة.

وقال أنشيلوتي ضاحكا: ”أتعرق كثيرا، وتبدأ نبضات قلبي في التسارع. كانت عملية صعبة بالنسبة لي ولا يمكنني تفسير السبب حقا“.

وأضاف: ”الأمر صعب لأنه لا يوجد شيء يمكن أن تفعله حتى تبدأ المباراة. ومع ذلك، وبعد انطلاق المباراة، يعود كل شيء إلى طبيعته. ولكن في تلك الساعات الثلاث قبل المباراة، لا توجد حبوب أو دواء يمكن أن يغير هذا الشعور، ويكون عليك فقط التعامل مع الأمر“.

وتابع المدرب الإيطالي البالغ من العمر 62 عاما أن فريقه في حالة جيدة ولا يعاني من إصابات أو مشكلات؛ ما يعني أنه يمتلك التشكيلة الكاملة يوم السبت.