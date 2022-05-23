فالفيردي منتقدا محمد صلاح: تصريحاته قلة احترام لريال مدريد ولاعبيه

وجه الأوروغوائي فيدي فالفيردي، نجم ريال مدريد، انتقادات للدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، بسبب تصريحاته الأخيرة عن المواجهة المرتقبة بين الفريقين في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسيواجه ريال مدريد نظيره ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا بالعاصمة الفرنسية باريس، يوم السبت 28 مايو الجاري، بعد أن تأهل ”الميرنغي“ على حساب مانشستر سيتي، وأطاح ”الريدز“ بفياريال.

وسيكون النهائي مكررا بين العملاقين الإسباني والإنجليزي، بعد الذي جمع بينهما في 2018 بـ كييف، وانتهى 3/1 لصالح ريال مدريد، وشهد إصابة محمد صلاح وخروجه من الشوط الأول.

وبسبب تلك المباراة، كان صلاح قد كشف عن رغبته في مواجهة ريال مدريد في النهائي، قبل موقعة الإياب بين الفريق الملكي ومانشستر سيتي لحساب نصف النهائي.

محمد صلاح: متفائل بتعثر مانشستر سيتي.. ولا أقصد إهانة ريال مدريد https://t.co/TBn2sSihzT pic.twitter.com/CTVmO1O5ie — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 20, 2022

وقال فالفيردي في تصريحات لصحيفة ”ماركا“ الإسبانية، اليوم الإثنين: ”هذه التصريحات تحفزني، ومن الواضح أنها كلمات يمكن لأي شخص أن يفهمها بالطريقة التي يريدها“.

وأضاف: ”أنا منافس لصلاح، وأشعر أن الأمر يشبه الاستخفاف والتقليل من أهمية ريال مدريد واللاعبين“.

وتابع: ”كل ما علينا فعله هو أن نقدم أفضل ما لدينا، ونحاول إظهار سبب وصولنا إلى المباراة النهائية.. ونأمل أن نمنح الجمهور وريال مدريد كأسا أخرى“.

"¿Las palabras de Salah? Yo soy rival y es como menospreciar al escudo del Real Madrid, a los jugadores…" 🧨 https://t.co/JCj3RHhFyW — MARCA (@marca) May 23, 2022

واستطرد: ”الآن نحن في النهائي، كلما كانت المباريات تبدو صعبة ويشعر البعض أنها تضيع، كنا نعود، لأن فريقنا دائمًا يمكنه الاستفاقة في أي وقت، والاستمرار في القتال حتى نهاية المباراة، هذه الطاقة التي لدينا لا يمكن تفسيرها“.

وبسؤاله هل يشعر أن المنافسين يخافون من ريال مدريد، أجاب: ”نعم أشعر، لا أعرف ما إذا كان الخوف، ولكن الضغط الناتج عن الملعب والجماهير والنتيجة أيضا، فهم يعرفون أن ريال مدريد في المقدمة“.

وأشار: ”ويعلمون أيضا أن ريال مدريد قادر على فعل أي شيء وهذا واضح، عندما يكون الجهاز الفني والفريق والجماهير جاهزين، يكون مثلث برمودا، هذه هي النقطة التي تمنحك تسجيل هذا الهدف“.

وتوج ريال مدريد هذا الموسم ببطولة الدوري الإسباني وكأس السوبر المحلي، ويسعى للتتويج بدوري أبطال أوروبا الرابع عشر في باريس على حساب ليفربول.