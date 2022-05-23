الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

ضمن 26 ناديا مكانا في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا نسخة 2022-2023، بعد نهاية أغلب الدوريات الأوروبية ومعرفة المتأهلين مباشرة ومن يلعب التصفيات، التي ستشهد تأهل 6 أندية لتكمل 32 ناديا في دور المجموعات.

وحجز فريق آنتراخت فرانكفورت الألماني مكانا في دور المجموعات بعد فوزه بلقب الدوري الأوروبي ليمنح ألمانيا 5 أندية في هذا الدور لكونه فشل في التأهل المباشر، وكان الدوريان الإنجليزي الممتاز والإسباني قد تمكنا سابقا من المشاركة بـ5 أندية في دور المجموعات مباشرة.

وستكون أندية مانشستر سيتي وريال مدريد وميلان وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان وبورتو وفرانكفورت في المستوى الأول وعلى رأس المجموعات، ويبقى المركز الثامن في المستوى الأول بين ليفربول وأياكس الهولندي.

وحال فوز ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا سيكون في المستوى الأولـ بينما يمنح فوز ريال مدريد المقعد لأياكس الهولندي.

وتبدأ تصفيات التأهل لدور المجموعات بالدور التمهيدي بداية من 21 حزيران/يونيو المقبل، فيما تلعب لقاءات الملحق للتأهل ما بين 16 و17 و23 و24 آب/أغسطس المقبل، وتجرى قرعة دوري المجموعات يوم 25 آب/أغسطس المقبل في مدينة اسطنبول التركية لكون نهائي النسخة المقبلة يحتضنه ملعب الملعب الأولمبي أتاتورك في اسطنبول.

الأندية الـ26 التي بلغت دور المجموعات مباشرة:

الدوري الإنجليزي الممتاز: مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي وتوتنهام.

الدوري الإسباني: ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وإشبيلية.

الدوري الإيطالي: ميلان وإنتر ميلان ونابولي ويوفنتوس.

الدوري الألماني: بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند وباير ليفركوزن ولايبزيغ وفرانكفورت (بطل الدوري الأوروبي).

الدوري الفرنسي: باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا.

الدوري البرتغالي: بورتو وسبورتينغ لشبونة.

الدوري الهولندي: أياكس أمستردام.

الدوري البلجيكي: كلوب بروج.

الدوري النمساوي: ريد بول سالزبورغ.

الدوري الأسكتلندي: سيلتيك.

الدوري الأوكراني: شاختار دونيتسك.