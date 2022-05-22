ميسي: ما زلت أشعر بمرارة الخروج أمام ريال مدريد.. وأعد جماهير باريس سان جيرمان بـ"أشياء جيدة"

تعهّد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بأن ”أشياء جيدة ستحدث“ الموسم المقبل الذي سيكون الثاني له مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

ووصل ميسي إلى سان جيرمان وسط ضجة كبيرة في أغسطس الماضي، بعد 21 عاما مزدهرا في برشلونة، واحتفل السبت بالفوز بالدوري الفرنسي، أول لقب له مع النادي الباريسي.

وبحسب ما نشر ميسي عبر حسابه على ”إنستغرام“، اليوم الأحد، قال النجم الأرجنتيني: ”أنا متأكد من أن أشياء جيدة ستحدث في عام 2022، وسيكون عاما مهما“.

وأضاف: ”سنكافح من أجل التنافس مع الطموح للفوز بكل شيء“.

وأشار ميسي إلى أنه مازال يشعر بمرارة الإقصاء من دوري أبطال أوروبا (من دور الـ16 أمام ريال مدريد)، قائلا: ”عندما كنا الفريق الأفضل، لكنني أريد أيضا أن أحافظ على سعادتي بالفوز بلقب آخر كان أحد أهدافنا“.

وتابع: ”كان عاما مختلفا نظرا إلى كل ما حدث، لكننا في النهاية فزنا بالبطولة التي أردت حقا الفوز بها“.

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وعلى المستوى الفردي، أخفق الأرجنتيني في تحقيق مستوياته العالية، حيث سجل ستة أهداف فقط في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، أي أقل حصيلة له في الدوري منذ موسم 2005-2006.

وأثار انعدام فاعليته، خصوصا أمام ريال مدريد عندما أهدر ركلة جزاء في مباراة الذهاب بدوري الأبطال، تساؤلات لبعض الوقت حيال مستقبله في باريس.

ويستعد ميسي لعام مقبل مزدحم، سواء مع باريس سان جيرمان الذي يبدأ حقبة جديدة مع تمديد عقد كيليان مبابي، أو مع منتخب الأرجنتين الذي سيلعب معه في كأس العالم في قطر بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر.