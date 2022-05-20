غوارديولا: سأفرح بالفوز بالدوري الإنجليزي أكثر من دوري أبطال أوروبا

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يسعد أي مدرب أكثر من الفوز بدوري أبطال أوروبا مع سعي المدرب الإسباني لتعويض خيبة أمله الأوروبية بحصد لقب دوري الأضواء الإنجليزي للمرة الرابعة.

ويتفوق سيتي بنقطة في الصدارة على غريمه ليفربول قبل الجولة الأخيرة من الموسم، يوم الأحد، ويملك غوارديولا فرصة للفوز باللقب على ملعبه لأول مرة عندما يستقبل أستون فيلا في استاد الاتحاد.

وقال غوارديولا إنه لا يقلل من لقب دوري أبطال أوروبا معترفًا بأنه كان ”يتوق لخوض النهائي في باريس“، لكنه أضاف أن الفوز بلقب بطولة تتألف من 38 مباراة يسعد أي مدرب لكنها ”أكثر صعوبة“.

وقال غوارديولا، اليوم الجمعة: ”البطولة تتألف من جولات كثيرة، وعانينا خلال الكثير من المباريات من الإصابات واللحظات الجيدة والسيئة والمواقف المختلفة.

الدوري الإنجليزي في المتناول حتى اليوم الأخير.. ومانشستر سيتي أقرب لـ اللقب https://t.co/G9RzgRr3Ab pic.twitter.com/dkEDcXLSxq — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 20, 2022

”لم يكن بوسعنا إيقاف ليفربول، في موسم 2019-2020، ولم يكن فريقي جيدًا بما يكفي، لكن في السنوات الأخرى كنا في الموعد، وعندما تقاتل من أجل الدوري الإنجليزي الممتاز فهذا يمنحك الشعور بالاستمتاع في غرفة الملابس.

”نصبح أكثر سعادة مع توالي الانتصارات، هذا يوفر بيئة جيدة للتدريب، إنها ليست مجرد مباراة واحدة مثل كأس الاتحاد الإنجليزي … إنها (تتعلق بالمنافسة) كل يوم وهو شعور رائع“.

وقال غوارديولا إن فريقه سيتعامل مع مباراة الأحد مثل ”أي مباراة عادية في الدوري الإنجليزي الممتاز“، حيث يتطلع للحفاظ على سجل انتصاراته المثالي ضد أستون فيلا.