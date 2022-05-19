لماذا لم يعاقب اليويفا ناصر الخليفي وليوناردو بعد أحداث مباراة ريال مدريد؟

لم يصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) حتى الآن أي قرار بشأن ”التحقيق التأديبي“ الذي فتحه بحق القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان والبرازيلي ليوناردو مدير الكرة بالنادي بسبب هجومهما المفترض على الحكام بعد الهزيمة أمام ريال مدريد في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وقرر اليويفا فتح تحقيق انضباطي بحق الخليفي وليوناردو في العاشر من مارس/آذار الماضي وذلك بعد يوم واحد من خسارة الفريق 3-1 أمام ريال مدريد في سانتياغو برنابيو في إياب دور الستة عشر.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الخليفي دخل غرفة ملابس الحكام وهو يصرخ عقب المباراة، في واقعة سجلها أحد مسؤولي ريال مدريد بهاتفه المحمول.

وبحسب صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية لم يتغير الوضع في هذا الشأن منذ ذلك الحين ولم يصدر أي قرار سواء بالإدانة أو البراءة بحق مسؤولي سان جيرمان.

ولم تتم معالجة ملف المسؤولين الباريسيين من قبل اللجنة التأديبية التابعة لليويفا والتي اجتمعت في 30 مارس/آذار الماضي، وكذلك لم يصدر أي قرار عن اجتماع اللجنة في 20 أبريل/نيسان الماضي. ووفقًا لمعلومات ”ليكيب“، فالأمر غير مدرج على جدول أعمال الاجتماع المقرر عقده يوم الجمعة المقبل.

ويتفاجأ البعض من بطء الإجراءات بحق مسؤولي باريس سان جيرمان. لكن السلوفيني ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) قال للصحيفة ذاتها في 11 مايو/أيار الحالي، إنه لا يوجد تصريح مجاني لرئيس باريس سان جيرمان، وهو أيضًا رئيس اتحاد الأندية الأوروبية الكبرى وعضو في اليويفا ولجنته التنفيذية.

وأوضح تشيفرين ”نظريات المؤامرة رائعة. في أوروبا وحول العالم ما زلنا نعتقد أن كل شيء يتم وفقا لنظرية المؤامرة. فتحت لجنة الانضباط تحقيقا ولا أحد يعرف لا أنا ولا أنت ماذا ستفعل اللجنة. لماذا يجب علي الاتصال بهم؟ أنا لا أفعل. ليس لدي وقت لذلك. وبالنسبة لقضية الخليفي وباريس سان جيرمان لا توجد هناك ضرورة ملحة لحسمها حاليا، وذلك لأن باريس سان جيرمان ودع البطولة بالفعل“.

ويمكن للصحيفة ذاتها أن تؤكد ”عدم معرفة موعد صدور قرار بالعقوبة“ حيث ستتم دراسة قضية الخليفي وليوناردو من قبل لجنة الانضباط في اليويفا. لكن الصحيفة واثقة من براءة الخليفي أكثر من ليوناردو وذلك نظرا لأن ”ناصر لم يفعل شيئًا عدوانيًا. كان هناك (مع الحكام في نهاية المباراة) ولم يفعل أي شيء“.