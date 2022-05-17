موقف محمد صلاح وفان دايك من المشاركة أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا

قال الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول إنه ”لا يوجد قلق بشأن غياب فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح عن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد في باريس في الـ28 من مايو/ أيار الحالي“.

ومع ذلك، قال المدير الفني المتوج بكأس رابطة الأندية وكأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم إن كلا اللاعبين سيغيبان عن زيارة ساوثامبتون يوم الثلاثاء إذ يتطلعان لمواصلة الضغط على مانشستر سيتي قبل الجولة الأخيرة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وخرج المهاجم المصري صلاح والمدافع الهولندي فان دايك خلال نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت أمام تشيلسي، وقبل أن يفوز ليفربول بركلات الترجيح ويحرز لقبه الثاني هذا الموسم.

وقال صلاح للصحفيين عقب استبداله إنه ”بخير وعلى ما يرام“، لكنه سيغيب عن الرحلة إلى استاد سانت ماري يوم الثلاثاء، لكن كلوب لا يخشى من غياب الثنائي المؤثر عن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

وقال كلوب في تصريحات أبرزتها صحيفة ”ليفربول إيكو“ : “ لعبنا 120 دقيقة فقط قبل يومين.. لدينا الكثير من القرارات. تلك الدقائق الـ30 الإضافية أحدثت فارقا كبيرا.. سيتعين علينا إجراء تغييرات، لا أعرف كم عددها. فيرجيل ليس (لائقًا) بالتأكيد، شعرنا أنه يجب استبعاده من هذه المباراة (ساوثامبتون).

”الهدف لكليهما (صلاح وفيرجيل فان دايك) إمكانية مشاركتهما أمام ولفرهامبتون الأسبوع المقبل سواء في التشكيلة الأساسية أو على مقاعد البدلاء. لكن ليس لدينا شك بشأن مشاركتهما في نهائي دوري أبطال أوروبا، لكننا واقعيون جدّا بشأن مباراة ولفرهامبتون، لكن لن يشاركا أمام ساوثامبتون“

وتعادل وست هام يونايتد 2-2 مع مانشستر سيتي في استاد لندن يوم الأحد؛ ما يعني أن ليفربول يمكنه تقليص الفارق مع المتصدر إلى نقطة واحدة فقط بالفوز على ساوثامبتون قبل الجولة الأخيرة التي تشهد استضافة رجال كلوب ولفرهامبتون بينما يستضيف مانشستر سيتي فريق أستون فيلا بقيادة ستيفن جيرارد قائد ليفربول السابق.

ويحتل ساوثامبتون المركز الـ15 برصيد 40 نقطة بعد أن حقق فوزا واحدا في عشر مباريات، ليبتعد عن النصف الأعلى من الجدول.

وفاز فريق المدرب رالف هازنهوتل على أرضه على ليفربول الموسم الماضي وقال المدرب النمساوي إنه سيتطلع إلى تكرار النتيجة وترك بصمة في سباق اللقب هذا الموسم.