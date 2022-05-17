برشلونة مستعد للانسحاب من دوري السوبر الأوروبي

ذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أن خوان لابورتا رئيس برشلونة سيحاول خلال لقائه المرتقب مع السلوفيني ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تقريب وجهات النظر وإصلاح العلاقات المتوترة على هامش نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات بتورينو الإيطالية بين برشلونة وأولمبيك ليون.

ويسافر خوان لابورتا لبلغراد الخميس القادم لمشاهدة نصف نهائي دوري السوبر الأوروبي في كرة السلة بين بين برشلونة وريال مدريد ثم يسافر لتورينو الجمعة لمساندة فريق السيدات لكرة القدم.

وبحسب الصحيفة، فإن نية خوان لابورتا رئيس برشلونة تقريب وجهات النظر مع رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم خلال حفل العشاء الرسمي الذي يسبق النهائي وفي محاولة لوقف الحرب المفتوحة بين الطرفين بسبب دوري السوبر الأوروبي الذي يتشبث برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس بإقامته.

وكان اللقاء السابق في غوتبورغ السويدية خلال نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات الموسم الماضي باردا بين الطرفين لكن خوان لابورتا بحسب الصحيفة قرر البحث عن مصالح فريقه الخاصة في ظل الأزمة الاقتصادية للفريق.

وسيحاول خوان لابورتا إقناع تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن يكون أكثر سخاء مع الأندية ليتمكن الجميع من السير جنبا لجنب.

ويرغب خوان لابورتا في أن يمنح الإاحاد الأوروبي لكرة القدم المزيد من العائدات للأندية الكبرى ويكون أكثر كرما، وفي حال موافقة تشيفرين على مقترحات الرئيس فإن برشلونة مستعد لتغيير موقفه من دوري السوبر الأوروبي والانسحاب منه.

ويعتبر برشلونة أن دوري السوبر الأوروبي ولد نتيجة استياء الأندية الكبرى من طريقة توزيع العائدات المالية من طرف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، خصوصا أنها تتحمل العبء الأكبر في المنافسات، ومن أجل ذلك يعتقد خوان لابورتا أن على تشيفرين أن يأخذ الخطوة الأولى تجاه الأندية الكبرى وليس العكس.

وتنتظر الأندية الثلاثة يوفنتوس وريال مدريد وبرشلونة قرارات المحكمة في مدريد والمحكمة الأوروبية بشأن بطولة دوري السوبر الأوروبي حيث لم يستبعد ألكسندر تشيفرين معاقبتها وإقصاءها من المشاركة في دوري أبطال أوروبا المواسم القادمة في حال كان حكم المحكمة لصالحه.