أنشيلوتي: محمد صلاح أفضل لاعب في العالم بمركزه

اتفق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد مع تصريح النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول بأنه أفضل لاعب في العالم في مركزه، قبل أيام من المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت: ”محمد صلاح قال إنه الأفضل في العالم في مركزه، وأعتقد أنه على حق، أنا أتفق معه، إنه الأفضل في العالم في مركزه“.

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وقبل أيام قال محمد صلاح في حوار مع قناة ”بي إن سبورتس“: ”لا أستمع لكل ما يقال حتى لو تحدثنا قبل هذا الموسم، ولو قارنتني بكل من يلعب في مركزي، ولا أقصد في فريقي، ولكن لباقي الفرق، فأنا أفضل من الجميع، لكنني أركز على عملي، والأرقام خير دليل“.

وأضاف أنشيلوتي قبل مباراة ريال مدريد أمام قادش، في الجولة الـ37 من الدوري الإسباني: ”إدين هازارد سيبقى إيدين هنا في ريال مدريد، الموسم المقبل، وخطة هازارد واضحة للغاية.. إنه يريد إظهار كفاءته مع الفريق“.

وبسؤاله عن أكثر من خيّب آماله في ريال مدريد، قال أنشيلوتي: ”لم يخب ظني أي لاعب، لقد فوجئت من اللاعبين الذين أعرفهم، فيدي فالفيردي، رودريغو، وكامافينا.. لم يفاجئني فينيسيوس لأنه يمتلك هذه الموهبة، لقد أظهرها، والآن أصبح أفضل في الإنهاء“.

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وعما إذا كان المدافع البرازيلي مارسيلو سيرحل عن ريال مدريد أم سيتم تجديد عقده قال المدرب الإيطالي: ”لم نتحدث بعد عما سيفعله، الموسم المقبل، ولدينا النهائي (دوري الأبطال)، وهو تحد مهم للغاية، وبعد ذلك سنتحدث عن كل شيء، بما في ذلك موقف مارسيلو“.

وسيلعب ريال مدريد أمام قادش، غدًا الأحد، في الجولة الـ37 من الليغا، ثم مع ريال بيتيس، يوم 22 مايو، على أن يواجه ليفربول، يوم 28 مايو، في العاصمة الفرنسية باريس في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.

وكان ريال مدريد قد حسم لقب الدوري الإسباني لصالحه للمرة الـ35 في التاريخ، قبل 4 جولات من النهاية.

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وستكون مباراة ريال مدريد وليفربول في النهائي تكرارًا لنهائي دوري أبطال أوروبا 2017/2018، حيث فاز العملاق الإسباني 3/1 في المباراة النهائية في كارديف بهدفين من غاريث بيل وهدف من كريم بنزيما، في حين سجل ساديو ماني هدف الريدز.

وفي تلك المباراة خرج محمد صلاح في الدقيقة 33، بسبب إصابة قوية في الكتف بعد تدخل من سيرجيو راموس قائد ريال مدريد السابق.