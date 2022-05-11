صدام محتمل بين اليويفا والدوري الإنجليزي بسبب بطولة صيفية جديدة

يتجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) للصدام مع أبرز الأندية الإنجليزية وسط مقترحات لبدء بطولة صيفية رباعية جديدة تتكون من أندية دوري أبطال أوروبا.

وبموجب الخطط التي كشفت عنها صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، ستتنافس الفرق في البطولة قبل الموسم المحلي والقاري، ومن المحتمل أن تقام البطولة في مدينة واحدة.

وسيفتح هذا الباب المجال أمام إقامة بطولات اليويفا خارج أوروبا، مع وجهات في أمريكا وآسيا من المحتمل أن يتم النظر فيها لاستضافة البطولة.

ومن المحتمل أن تكون البطولة المكونة من 4 فرق بمثابة بديل للجولات الخارجية المربحة قبل الموسم والتي أصبحت القاعدة بين أندية دوري الأضواء في: إنجلترا، وإسبانيا، وألمانيا، وإيطاليا.

وفي الواقع، يجب أن تكون أي بطولة صيفية جديدة تابعة للاتحاد الأوروبي مفيدة من الناحية المالية للأندية نظرًا لأنها ستحل -على الأرجح- محل الجولات التقليدية قبل الموسم، والتي أصبحت تدر أموالًا ضخمة على الأندية بسبب حقوق الرعاية وتذاكر المباريات خاصة في آسيا والولايات المتحدة.

ومع ذلك، فإن احتمالية إقامة مباريات قوية، خاصة في ظل وجود عقبة إضافية تتمثل في السفر المرهق والطويل إلى الخارج، من المحتمل أن تؤدي إلى انقسام الآراء بين الأندية التي تشعر بالفعل بقلق عميق من إرهاق اللاعبين.

ليفربول على سبيل المثال، سيلعب 63 مباراة هذا الموسم، ويمكن مواجهة احتمالية المزيد من المباريات بحذر في أنفيلد.

وقال الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول في وقت سابق من هذا الأسبوع، حول احتمالية تقديم مقترحات للعب 10 مباريات في دوري أبطال أوروبا بدلًا من الست الحالية في دور المجموعات، بداية من موسم 2024-2025، قال كلوب: ”لقد أظهروا لي الفكرة بأكملها، وقلت إنني لا أحبذها، لأن هناك 10 مباريات بدلًا من 6، وليس لدي أي فكرة عن الوقت الذي سيتم خلاله إضافة المباريات الإضافية“.

ربما سيطلب الاتحاد الأوروبي إلغاء إحدى مسابقات الكؤوس أو الاكتفاء بوجود 18 فريقًا في بطولات الدوري المحلي بدلًا من 20 حاليًا من أجل تقليل المباريات المحلية على حساب المباريات القارية.