المفضل لريال مدريد.. من هو توربين حكم نهائي دوري أبطال أوروبا؟

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، اليوم الأربعاء، تعيين الفرنسي كليمان توربين حكمًا لنهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول في باريس، في 28 مايو/آيار الحالي.

وقال الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي إن توربين البالغ من العمر 39 عامًا كان حكمًا دوليًا، منذ العام 2010 ، وسيدير نهائي دوري الأبطال لأول مرة في مسيرته، لكنه كان حكمًا رابعًا في نهائي 2018 في كييف بين الفريقين والذي حسمه ريال مدريد بالفوز 3-1.

وأدار توربين 7 مباريات في دوري أبطال أوروبا اعتبارًا من التصفيات هذا الموسم، بما في ذلك مباراة ذهاب دور الثمانية بين نادي تشيلسي وريال مدريد، كما أدار، الموسم الماضي، نهائي الدوري الأوروبي بين فياريال ومانشستر يونايتد.

وسيساعد توربين مواطنيه نيكولا دانوس، وسيريل جرينجور، بينما سيكون الفرنسي بينوا باستيان حكمًا رابعًا، وتم تكليف الفرنسي جيروم بريسار بالقيام بتقنية حكم الفيديو المساعد، وسيساعده الفرنسي ويلي ديلاجود، والإيطاليان ماسيميليانو إيراتي، وفيليبو ميلي.

#ريال_مدريد حقق الفوز في كل المباريات التي أدارها الحكم الفرنسي كليمان توربان الذي سيقود نهائي دوري أبطال أوروبا أمام #ليفربول… "٤" مباريات حقق خلالها "٤" انتصارات pic.twitter.com/B5JbvshYWM — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 11, 2022

وأدار توربين عدة مباريات لريال مدريد في دوري الأبطال، بداية من الفوز 4-صفر على لودوجوريتس، في ديسمبر/كانون الأول 2014، وكانت آخر مباراة أدارها للنادي الملكي الفوز 3-1 على تشيلسي في ستامفورد بريدج هذا الموسم.

وكذلك فوز ريال مدريد 2-صفر على روما في الاستاد الأولمبي في دور المجموعات 2018-19، وانتصار الفريق 3-2 على إنتر ميلان في استاد دي ستيفانو، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بأهداف كريم بنزيما، وسيرجيو راموس، ورودريغو.

وأدار الحكم الفرنسي عدة مباريات لليفربول، منها الفوز 1-صفر على أوجسبورغ الألماني في الدوري الأوروبي، موسم 2015-16، في أنفيلد.

وفي سبتمبر/أيلول 2017، زار ليفربول سبارتاك موسكو، وأنقذ كوتينيو نقطة لفريقه بتسجيله هدف التعادل 1-1. في حين أن آخر مباريات توربين لليفربول كانت، الموسم الماضي، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا ضد لايبزيغ الألماني، حيث فاز النادي الإنجليزي بثنائية محمد صلاح، وساديو ماني.

ويملك توربين خبرة إدارة النهائيات الأوروبية، حيث قاد مباراة فياريال، ومانشستر يونايتد، في نهائي الدوري الأوروبي 2021 والذي حسمه النادي الإسباني بركلات الترجيح.

وكان أول نهائي يديره توربين نهائي كأس فرنسا، العام 2011، بين باريس سان جيرمان وليل، ليصبح أصغر حكم يدير نهائي الكأس.