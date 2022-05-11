رئيس "يويفا" يواصل تهديد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بالاستبعاد من دوري أبطال أوروبا

أجرى السلوفيني ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“، حوارا مع صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية تحدث خلاله عن معاقبة أندية السوبر الأوروبي والنظام الجديد لدوري أبطال أوروبا وعلاقته بالقطري ناصر الخليفي.

وأكد رئيس ”يويفا“ أن معاقبة الأندية الثلاثة (ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس)، المتشبثة بدوري السوبر الأوروبي ممكنة حتى لو فاز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا، وقال: ”يمكن استئناف قرار محكمة مدريد، عندما تنتهي القضية يمكننا التصرف، من الممكن معاقبة أي ناد واستبعاده، بالطبع هذا ممكن، لكن لجنة الانضباط في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم المستقلة، هي التي ستقرر“.

قرار محكمة مدريد المشار إليه هو القرار الصادر يوم 21 أبريل 2022، حيث رفعت محكمة مدريد الحظر المفروض على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”بمنعه من اتخاذ إجراءات ضد أندية السوبرليغ“، ما يعني إعطاءه المجال لمعاقبتها، لكن وفقا لحديث تشيفرين فهو يريد أولاً انتهاء القضية تماماً.

وعن الشكوك بشأن العقوبات التي من الممكن أن تفرض على الأندية، أشار تشيفرين: ”القواعد هي نفسها للجميع، يشكون أيضًا من أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يكسب المليارات، بينما يذهب 93.5% من الدخل إلى الأندية. كيف تفسر ذلك إذا لم يستمع أحد؟ صدقني أو لا تصدق، لكن كل الأندية تعامل بنفس المعاملة، سواء كانت من سلوفينيا بلدي أو إذا كانت من الأسماء الكبيرة في كرة القدم الأوروبية“.

ودافع رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن دوري أبطال أوروبا ومقارنته بمشروع دوري السوبر الأوروبي، موضحا: ”إن وجود المزيد من الأندية والمزيد من المباريات في دوري أبطال أوروبا ليس هو الدوري الممتاز، دوري السوبر دائمًا ما يكون هناك نفس الأندية تلعب ضد بعضها البعض“.

كما تحدث عن دعوة الأندية الكبرى في المشروع الجديد التي لم تتأهل عبر ترتيب ”يويفا“، موضحا: ”ليس لدي مشكلة في الاعتراف بأن فكرتنا الأولى لم تكن صحيحة، نحن أقوى إذا وافقنا على العودة إلى الخطأ الأول، الآن أنا مقتنع تمامًا أنه كان خيارًا سيئًا“.

وتحدث تشيفرين عن علاقته بالقطري ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان ورابطة الأندية المحترفة، مشددا: ”لم يساعدني، لقد ساعد كرة القدم، لو تم إطلاق دوري السوبر لكان أثر ذلك على الجميع بما في ذلك باريس سان جيرمان، إنه ذكي ويفهم ذلك، أنا أحترمه، إنه مجنون بكرة القدم. يحب باريس سان جيرمان وهو عضو مهم في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم“.

تعرف على النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا https://t.co/37z3Z8eamE pic.twitter.com/F0RpXdYJSL — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 10, 2022

تغييرات في دوري أبطال أوروبا اعتبارا من 2024

ومن المقرر أن تتم إتاحة مقعدين في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم إلى الاتحادات التي تحقق أنديتها أفضل أداء جماعي في الموسم السابق وذلك بدءا من موسم 2024-2025 وما بعده بعد أن وافقت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ على الشكل النهائي وقائمة المشاركين في مسابقات الأندية الأوروبية.

كما أجرى ”يويفا“ تغييرات على معايير التأهل لبطولة الأندية الأولى في أوروبا، وألغى المشاركة بناء على ما يسمى مؤشر يويفا، ما يحرم الفرق التي حققت أداء جيدا على مدار تاريخها من فرصة التأهل حتى لو لم تنه ضمن المراكز المؤهلة.

وتمت الموافقة على الشكل النهائي للبطولة القارية في فيينا، أمس الثلاثاء.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان ”المركزان المتبقيان سيذهبان إلى الاتحادات التي حققت أنديتها أفضل أداء جماعي في الموسم السابق (إجمالي عدد النقاط التي تم الحصول عليها مقسوما على عدد الأندية المشاركة)“.

”هذان الاتحادان سيحصلان على مكان واحد لكل منهما للنادي الأفضل ترتيبا في الدوري المحلي خلف المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا“.

وإذا تم تطبيق القاعدة هذا الموسم، فستحصل إنجلترا وهولندا على مكان إضافي ما يعني أن الفريق الذي يحتل المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز سيتأهل إلى جانب الفرق الأربعة الأولى.

ومع زيادة عدد الفرق من 32 إلى 36، قال الاتحاد الأوروبي للعبة إن مكانا واحدا سيذهب إلى ”النادي الذي احتل المركز الثالث في بطولة الدوري التي تأتي في المركز الخامس ضمن تصنيف الاتحادات الوطنية باليويفا“.

ويحتل دوري الدرجة الأولى الفرنسي المركز الخامس ويتأهل أول فريقين فقط بالدور الاول، مع خوض الفريق صاحب المركز الثالث بالتصفيات.

وسيتم منح المقعد الأخير لبطل محلي آخر في ما يسمى ”مسار الأبطال“.

وقال رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إن اليويفا ملتزم ”بتطبيق التأهل على أساس الجدارة الرياضية“.

وأضاف في بيان ”يسعدني حقا أن يتم اتخاذ القرار بالإجماع من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مع موافقة رابطة الأندية الأوروبية ورابطة بطولات الدوري الأوروبية والاتحادات الوطنية على الاقتراح المقدم“.

”دليل آخر على أن كرة القدم الأوروبية أصبحت موحدة أكثر من أي وقت مضى. وبالتالي فإن التأهل سيظل قائما على الأداء الرياضي فقط وسيظل حلم المشاركة متاحا لجميع الأندية“.

كما سيتم تخفيض عدد المباريات في المرحلة الأولى الجديدة بدوري الأبطال من 10 إلى ثماني مباريات لكل فريق. سيلعب كل فريق أمام ثمانية فرق مختلفة بدلا من المباريات الست التي يخوضها الآن ضد ثلاثة فرق على أساس اللعب على الأرض وخارجها.

وأضاف رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”الفرق الثمانية الأولى في دور المجموعات ستتأهل إلى مرحلة خروج المغلوب، بينما ستلعب الفرق التي تحتل المراكز من التاسع إلى الـ 24 جولة فاصلة بنظام الذهاب والإياب لضمان مركز بدور الستة عشر“.

وسيضم الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي 36 فريقا في مرحلة دور المجموعات.