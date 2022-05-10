"تجاوز واستفزاز".. كيف يخطط نجوم ريال مدريد للرد على تصريحات محمد صلاح؟

تعامل لاعبو ريال مدريد مع تصريحات النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول بشأن رغبته في مواجهة النادي الملكي في نهائي دوري أبطال أوروبا باعتبارها تصريحات مستفزة، لكنها تحولت في النهاية إلى حافز إضافي على التتويج باللقب القاري للمرة 14 وتعزيز الرقم القياسي للفريق.

وتحققت أمنية قائد المنتخب المصري بتأهل ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا ، إذ عبر هداف ليفربول مجددا عن رغبته في ”الثأر“ من العملاق الإسباني بطل القارة 13 مرة.

وغادر صلاح الملعب باكيا بعد تدخل عنيف مع سيرجيو راموس قائد ريال السابق خلال خسارة ليفربول 3-1 في نهائي دوري الأبطال 2018 في كييف.

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وتأهل ليفربول لنهائي البطولة القارية العريقة للمرة الثالثة خلال خمس سنوات ويطمح صلاح لرفع الكأس للمرة الثانية وتعزيز فرصه في الفوز بالكرة الذهبية لأول مرة.

وكتب قائد مصر على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أطاح ريال مدريد بمانشستر سيتي من قبل النهائي بنتيجة إجمالية 6-5 عقب انتفاضة مثيرة ”لدينا ثأر لتسويته“ فيما اعترف قبل المباراة في سانتياغو برنابيو بأنه يفضل مواجهة ريال مدريد وليس مانشستر سيتي.

وجدد صلاح، البالغ عمره 29 عاما، الحديث عن الثأر خلال تسلم جائزة لاعب العام في إنجلترا من رابطة نقاد كرة القدم يوم الخميس الماضي.

وقال هداف الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 22 هدفا ”أنا وبقية اللاعبين نشعر بالحماس لخوض النهائي“ في باريس يوم 28 مايو/ آيار الجاري. نعم إنه وقت الثأر. فازوا علينا في آخر مواجهة وكان اليوم حزينا علينا جميعا لكن يجب أن نركز في الدوري الممتاز أولا“.

ولا شك أن نهائي دوري أبطال أوروبا لا يحتاج أبدًا إلى دافع إضافي ، لكنه في هذه الحالة موجود مرتين. كما علم موقع ”برنابيو ديغيتال“ من مصادر قريبة من ريال مدريد ، هناك بالفعل أجواء من المؤامرة في غرفة ملابس ريال مدريد بعد كلمات صلاح.

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وأضاف الموقع أن ما تم اعتباره في البداية بمثابة استفزاز أصبح الآن بمثابة حافز لفريق المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي المتوج بلقب الليغا نهاية الشهر الماضي، حيث يتعين على الفريق التركيز فقط على المباراة النهائية.

وفي غرفة ملابس ريال مدريد ، وصفوا كلام صلاح بأنه ”تجاوز“، لكنهم يخططون للرد عليه في أرض الملعب ويأملون تكرار إنجاز 2018 ضد ليفربول الذي لا يزال ينافس على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي وبلغ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي.