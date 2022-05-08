16 فريقا ضمنت المشاركة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

ضمن نادي برشلونة مكانا في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد الفوز على ريال بيتيس ليلحق بغريمه التقليدي ريال مدريد، الذي توج بلقب الدوري الإسباني وضمن مكانا في النسخة المقبلة رفقة 15 فريقا من مختلف الدوريات الأوروبية قبل نهايتها بأسابيع.

ويتأهل 24 فريقا من الدوريات الأوروبية لدوري المجموعات مباشرة والفائز بدوري أبطال أوروبا في حالة عدم تأهله من الدوري المحلي، والفائز بالدوري الأوروبي حال عدم تأهله من الدوري المحلي، فيما تتأهل 6 أندية من خلال مواجهات الملحق.

وبالنظر لتأهل كل من ريال مدريد وليفربول طرفي نهائي النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا من خلال البطولات المحلية، فإن بطل الدوري الذي يحتل المركز الـ12 في ترتيب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ سيتأهل لدور المجموعات مباشرة.

بينما سيستفيد الفائز من طرفي نهائي الدوري الأوروبي فرانكفورت وغلاسكو رينجرز من فرصة التواجد في دور المجموعات الموسم المقبل، لكون الفريق الألماني خارج المقاعد الأوروبية في الدوري الألماني، بينما الفريق الأسكتلندي يبتعد بفارق 6 نقاط عن غريمه سيلتيك متصدر الدوري الأسكتلندي، والأقرب لحسم اللقب والتأهل المباشر لدوري أبطال أوروبا.

وتغيب الأندية الروسية عن النسخة المقبلة بعد قرار استبعادها نتيجة غزو روسيا لأوكرانيا، رغم كون الدوري الروسي ضمن الصفوف العشرة الأولى في ترتيب يويفا.

وحسمت المقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الدوري الإيطالي، بينما ما زالت عدة دوريات لم تحسم كل المقاعد.

يذكر أن ليفربول تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 بعدما أطاح بنظيره فياريال، من الدور نصف النهائي، حيث فاز الريدز ذهابًا بهدفين دون رد، وانتصر إيابًا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

في المقابل، صعد ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 عقب إقصاء نظيره مانشستر سيتي، إذ انتصر الميرنغي إيابًا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، بعد أن فاز ”السيتيزن“ ذهابًا بأربعة أهداف لثلاثة.

الريدز وصل إلى النهائي الثالث له في أخر 5 سنوات، بينما يخوض الميرنغي النهائي الأول منذ عام 2018.

نهائي يحمل رقم 11 لليفربول أوروبيا.. بينما تأهل ريال مدريد لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة رقم 17.

ويقام النهائي يوم السبت 28 مايو 2022، على ستاد دو فرانس.

الأندية المتأهلة لدوري أبطال أوروبا مع مقاعد كل بلد نسخة 2022-2023:

إنجلترا (4 مقاعد): مانشستر سيتي وليفربول.

إسبانيا (4 مقاعد): ريال مدريد وبرشلونة.

ألمانيا (4 مقاعد): بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند وباير ليفركوزن.

إيطاليا (4 مقاعد): ميلان وإنتر ميلان ونابولي ويوفنتوس.

فرنسا (مقعدان): باريس سان جيرمان.

البرتغال (مقعدان): بورتو وسبورتينغ لشبونة.

النمسا (مقعد واحد): ريد بول سالوزبورغ.

أوكرانيا (مقعد واحد): شاختار دونيتسك.