غوارديولا: لا توجد كلمات لتخفيف آلام الهزيمة أمام ريال مدريد

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، لا توجد كلمات لتخفيف آلام الهزيمة أمام ريال مدريد في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم لكن سيتي سيسعى للتعويض أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.

وكشف المدرب الإسباني للصحفيين اليوم الجمعة أنه لم يتحدث إلى لاعبيه منذ انتفاضة ريال المذهلة في مباراة الإياب يوم الأربعاء الماضي في مدريد.

وكان الفريق الإنجليزي متقدما 1-صفر إلى أن أدرك البديل رودريجو التعادل لريال مدريد في الدقيقة الأخيرة ثم أضاف الهدف الثاني بعد ذلك بدقيقة واحدة.

وأكمل كريم بنزيما الانتفاضة من ركلة جزاء في الوقت الإضافي ليفوز ريال مدريد 3-1 في سانتياجو برنابيو و6-5 في النتيجة الإجمالية.

وسيلتقي ريال مدريد مع ليفربول في النهائي في باريس.

ولدى سؤاله عما قاله للاعبيه منذ الهزيمة، أجاب غوارديولا ”لا شيء. لم نتحدث.. لا توجد كلمات لتخفيف ما نشعر به جميعا“.

وأضاف: ”لكن الوقت يداوي الجراح. سنحاول النوم بأفضل شكل ممكن والتفكير في هدف جديد“.

وقال غوارديولا إن تركيز فريقه على لقب الدوري سيظل كما هو، مضيفا أنه سيتحدث إلى اللاعبين يوم السبت بشأن شخصية الفريق والإنجازات التي حققها والعروض الرائعة التي قدمها طيلة الموسم.

ومع ذلك، قال إنه لا يعرف ما إذا كانت المجموعة الحالية من اللاعبين يمكن أن تفوز بدوري أبطال أوروبا أو ما إذا كان هو المدرب الذي سيفعل ذلك.

وأضاف: ”ربما لست جيدا بما يكفي لمساعدة الفريق على القيام بذلك. لا أحد يعرف ما كان سيحدث مع لاعبين أو مدربين آخرين. بالنسبة لنا، إنه لشرف كبير أن أكون هناك قدر الإمكان في جميع المسابقات“.

ويتفوق سيتي على ليفربول بنقطة واحدة في صدارة الدوري الممتاز لكنه قد يكون متأخرا عنه في الترتيب عندما يلعب يوم الأحد حيث يستضيف ليفربول منافسه توتنهام هوتسبير يوم السبت.

وقال غوارديولا: ”لا يتعين على اللاعبين أن ينسوا (الخسارة أمام ريال مدريد). كيف ينسونها؟

”سنلعب ضد نيوكاسل لكن التفكير فيما حدث أمام ريال لن يتوقف بالتأكيد. أعرف اللاعبين من خلال الحصص التدريبية والاجتماعات وعمليات الإحماء وأثق في التزامهم. ليس لدي أي شك في ذلك“.

