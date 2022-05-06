ميرور: غوارديولا سيمدد عقده مع مانشستر سيتي لقيادته إلى لقب دوري أبطال أوروبا

عزز خروج مانشستر سيتي المؤلم من دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد من عزم بيب غوارديولا على قيادة النادي الإنجليزي للفوز باللقب القاري لأول مرة.

وفاجأ ريال مدريد ضيفه مانشستر سيتي بالعودة وتسجيل ثلاثة أهداف في مباراة إياب نصف نهائي دوري الأبطال ليتأهل الميرنغي للنهائي أمام ليفربول في باريس أواخر الشهر الحالي، وذلك رغم تقدم مانشستر سيتي بهدف الجزائري رياض محرز في مباراة العودة بعد الفوز 4-3 في الذهاب في مانشستر.

🗣 بيب غوارديولا: دائمًا ما أعيش سيناريوهات مُحبطة في دوري أبطال أوروبا.. لم أشعر للحظة أننا في ورطة حتى بعد إضاعة غريليش لفرصة هدف عقب تسجيل محرز هدف المباراة الأول #مانشستر_سيتي #ريال_مدريد #ريال_مدريد_مانشستر_سيتي pic.twitter.com/xHGQJ0hffm — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 4, 2022

وعلى الرغم من معاناته من الخروج عندما بدا أنه حجز مكانًا في النهائي، قالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية إن غوارديولا أكثر إصرارًا على رفع الكأس مع مانشستر سيتي.

وللتأكيد على هذا الالتزام، بات المدير الفني الإسباني البالغ من العمر 51 عامًا مستعدا للتوقيع على عقد جديد سيبقيه في مانشستر سيتي حتى عام 2025.

وخسر مانشستر سيتي 6-5 في مجموع المباراتين بعد أن استقبلت شباكه هدفين في 91 ثانية، قبل ركلة جزاء لكريم بنزيما في الوقت الإضافي ليخرج حامل لقب الدوري الإنجليزي من المسابقة القارية الأبرز.

وتعني هذه الهزيمة أن غوارديولا لم يفز حتى الآن بدوري أبطال أوروبا في ست محاولات منذ توليه تدريب مانشستر سيتي في 2016.

وأدى فشل غوارديولا الأخير إلى اقتراحات بأن الإسباني قد يقرر إنهاء فترة وجوده في مانشستر سيتي في نهاية الموسم المقبل، عندما ينتهي عقده الحالي.

لكن غوارديولا متحمس للعمل مع المهاجم النرويجي إيرلينغ هالان، الذي من المتوقع أن ينضم إلى النادي هذا الصيف من بروسيا دورتموند في صفقة قيمتها 63 مليون جنيه إسترليني.

تصريحات غوارديولا بعد خسارة مانشستر سيتي أمام ريال مدريد https://t.co/mZD2AxEBVf pic.twitter.com/t11gWrElBY — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 5, 2022

وبات غوارديولا مقتنعا بأن هالاند يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا عندما يتعلق الأمر بغزو أوروبا، حيث أهدر مانشستر سيتي مجموعة من الفرص لحسم المواجهة أمام النادي الملكي في مباراة الذهاب على استاد الاتحاد.

وبعد فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين كمدرب مع برشلونة، لم يرفع غوارديولا الكأس منذ العام 2011، حيث فشل في بايرن ميونخ والآن مع مانشستر سيتي.

لكن غوارديولا يشعر أنه لم ينته من العمل في هذه البطولة، على الرغم من تركيزه المباشر على ضمان تفوق مانشستر سيتي على ليفربول في سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد بلوغ ليفربول نهائي دوري الأبطال في 28 مايو/ أيار الحالي في باريس.

محمد أبو تريكة يدافع عن بيب غوارديولا المدير الفني لنادي #مانشستر_سيتي بعد فشله في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 🔴 قام بكل شيء بشكل مثالي من أجل التأهل حتى الدقيقة 90 ثم حدث ماحدث. 🔴 تبديلات غوارديولا كانت صحيحة وسهلت وصول فريقه لمرمى #ريال_مدريد. 🔴 أنا متعاطف معه. pic.twitter.com/MZLw7ATHBn — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 4, 2022

ويتقدم مانشستر سيتي بنقطة واحدة على ليفربول في سباق لقب البريميرليغ، لكنه قد يتخلف عن رجال المدير الفني الألماني يورغن كلوب قبل انطلاق المباراة ضد نيوكاسل يوم الأحد، إذا فاز منافسهم على توتنهام في أنفيلد قبل 24 ساعة.

ويعرف غوارديولا أن فريقه يجب أن يتعافى من آلامه الأوروبية ويضمن فوزه باللقب المحلي ليحظى بلقب في موسم ملحمي آخر.